Губернатор Томенко открыл на Алтае новый спорткомплекс, в который уже выстраивается очередь

3 августа в Бочкарях Целинного района официально презентовали современный комплекс, предназначенный для игровых видов спорта. Основные работы на объекте завершили досрочно. Чтобы торжественно перерезать красную ленточку в село приехал губернатор края Виктор Томенко.

Спорткомплекс возводили по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий. Основная часть средств на него поступала из Москвы. Объем софинансирования района и сельсовета взяла на себя компания «Бочкари».

В общей сложности на строительство спортивного комплекса и жилого микрорайона, который также возводится в селе, из федерального бюджета направили около 180 млн рублей.

На первом этаже «Спортлайфа» находится просторный зал, предназначенный для тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу, футболу и большому теннису. Здесь же есть трибуны на 120 мест, раздевалки и душевые, тренерские комнаты, кабинет врача и гардероб.

Паркет в спортзале особенный — сделан он из дорогостоящих качественных материалов и имеет хорошую амортизацию. Паркет берегут как зеницу ока. Даже глава администрации района Виктор Бирюков в момент торжественного открытия разулся и вышел на него в носках.

В Бочкарях открыли новый комплекс для игровых видов спорта. Дмитрий Лямзин

На втором этаже здания разместится фитнес-клуб и тренажерный зал. В скором времени сюда должны завести спортивное оборудование.

Вадим Смагин,

генеральный директор компании «Бочкари»:

Кто-то может подумать, что такой спортивный комплекс — слишком жирно для нашего маленького села. Могу заверить, здесь будут заниматься не только местные жители. Уже сейчас у нас есть заявки от спортсменов из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской областей. Ежедневно в Бочкари приезжают около 200 детей из соседних сел и Бийска, чтобы заниматься спортом.

Что еще будут строить на Алтае?

Со следующего года в России начнет функционировать новая программа по развитию сельских территорий. Для участия в ней Алтайский край уже подал свои заявки. Будут ли они одобрены, станет известно осенью.

Ожидается, что по федеральной программе в регионе возведут две школы — в Тальменском и Первомайском районе, проведут реконструкцию культурно-спортивного центра в Шелаболихинском районе, обустроят стадионы в Завьялово, Павловске и Родино.

В Бочкарях открыли новый комплекс для игровых видов спорта. Дмитрий Лямзин

По словам губернатора края Виктора Томенко, вновь войдет в социальную программу и Целинный район. В соседнем с Бочкарями селе Дружба хотят построить жилой микрорайон на 25 домов. Здесь же планируется разместить бассейн.