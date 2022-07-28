Губерниев заявил, что его боится фигуристка-телеведущая

Загитова два сезона подряд вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

«Загитовой есть куда стремиться, но она девушка волевая и прибавляет. Нужно много работать, она же много трудилась, когда на лед выходила, здесь так же. Пока видно, что эта профессия Алине дается с трудом. Я давно готов провести с ней какую-нибудь программу, но Загитова меня, видимо, боится», — заявил Губерниев.