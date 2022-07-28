28 июля
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Спорт

Губерниев заявил, что его боится фигуристка-телеведущая

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в роли телеведущей, передает Metaratings.ru.

Алина Загитова.
Алина Загитова.
Скриншот трансляции канала Telesport

Загитова два сезона подряд вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

«Загитовой есть куда стремиться, но она девушка волевая и прибавляет. Нужно много работать, она же много трудилась, когда на лед выходила, здесь так же. Пока видно, что эта профессия Алине дается с трудом. Я давно готов провести с ней какую-нибудь программу, но Загитова меня, видимо, боится», — заявил Губерниев.

В 2015 году Загитова стала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

На чемпионате мира в японской Сайтаме российская фигуристка выиграла золото в одиночном катании. Загитова в своем активе имеет медаль высшей пробы Олимпийских игр и чемпионата Европы.

В декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.

Ранее Алину Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире. К такому решению пришла редакция японского издания The Digest.

А видео с раздеванием Загитовой собрало более 22 млн просмотров и 440 тысяч лайков в TikTok.

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