Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за истории с кокаином

Дисквалификация спортсмена продлится до 12 июня 2023 года. Следовательно, почти четыре года Кузнецов не сможет выступать на соревнованиях под эгидой IIHF, в том числе на зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира. На участие в матчах НХЛ запрет не распространяется.

Запрещённый препарат обнаружили в пробе, взятой 26 мая 2019 года, во время чемпионата мира по хоккею в Словакии. Позднее хоккеист отказался от вскрытия пробы «Б».

27 мая в сети появилось видео с участием Кузнецова. На кадрах спортсмен сидит в номере гостиницы и общается по телефону, а перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета. Тогда Кузнецов объяснил, что видео снято год назад после победы клуба в Кубке Стэнли, заявил, что никогда не употреблял наркотики и выразил готовность в любой момент пройти медицинское освидетельствование.

Как отмечает sport.ru, ещё до того, как было объявлено о дисквалификации, из аккаунта Кузнецова в Instagram исчезли все фотографии. Кроме того, хоккеист закрыл свой профиль.



Евгений Кузнецов выступает в НХЛ с 2014 года в составе «Вашингтон Кэпиталз». Вместе с командой Александра Овечкина он стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Кузнецов дважды выигрывал чемпионат мира и три раза завоевывал бронзу мирового первенства.