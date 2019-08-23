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Спорт

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за истории с кокаином

Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Спортсмена обвинили в нарушении антидопинговых правил, сообщает РБК.

ЧМ-2019 по хоккею.
ЧМ-2019 по хоккею.
vk.com/fhr

Дисквалификация спортсмена продлится до 12 июня 2023 года. Следовательно, почти четыре года Кузнецов не сможет выступать на соревнованиях под эгидой IIHF, в том числе на зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира. На участие в матчах НХЛ запрет не распространяется.

Запрещённый препарат обнаружили в пробе, взятой 26 мая 2019 года, во время чемпионата мира по хоккею в Словакии. Позднее хоккеист отказался от вскрытия пробы «Б».

27 мая в сети появилось видео с участием Кузнецова. На кадрах спортсмен сидит в номере гостиницы и общается по телефону, а перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета. Тогда Кузнецов объяснил, что видео снято год назад после победы клуба в Кубке Стэнли, заявил, что никогда не употреблял наркотики и выразил готовность в любой момент пройти медицинское освидетельствование.

Как отмечает sport.ru, ещё до того, как было объявлено о дисквалификации, из аккаунта Кузнецова в Instagram исчезли все фотографии. Кроме того, хоккеист закрыл свой профиль.

Евгений Кузнецов выступает в НХЛ с 2014 года в составе «Вашингтон Кэпиталз». Вместе с командой Александра Овечкина он стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Кузнецов дважды выигрывал чемпионат мира и три раза завоевывал бронзу мирового первенства.

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