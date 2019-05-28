«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с хоккеистом Кузнецовым

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард Евгений Кузнецов, пишет « Советский спорт ».

На размещенной 27 мая видеозаписи Кузнецов сидит в номере гостиницы и общается по телефону, а перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета. Время и место съемки не указано.

«Мы знаем о видео, опубликованном в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В данный момент собираем информацию и пока не можем прокомментировать инцидент, не установив все обстоятельства», — цитирует заявление «Вашингтона» в твиттере журналист Джей Джей Риган.

Кузнецов объяснил, что видео снято год назад после победы клуба в Кубке Стэнли и выразил готовность в любой момент пройти медицинское освидетельствование.