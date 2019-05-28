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Спорт

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с хоккеистом Кузнецовым

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард Евгений Кузнецов, пишет «Советский спорт».

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

На размещенной 27 мая видеозаписи Кузнецов сидит в номере гостиницы и общается по телефону, а перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета. Время и место съемки не указано.

«Мы знаем о видео, опубликованном в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В данный момент собираем информацию и пока не можем прокомментировать инцидент, не установив все обстоятельства», — цитирует заявление «Вашингтона» в твиттере журналист Джей Джей Риган.

Кузнецов объяснил, что видео снято год назад после победы клуба в Кубке Стэнли и выразил готовность в любой момент пройти медицинское освидетельствование.

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