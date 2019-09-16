Хоккеисты «Динамо-Алтай» начали поход за кубком с поражения

Официальный сезон стартовал для барнаульского хоккейного клуба «Динамо-Алтай» с поражения в Набережных Челнах. Между тем перед командой, сменившей название, поставлена задача занять первое место, выиграть кубок и пробиться в ВХЛ.

Напомним, что в хоккее на Алтае проходят революционные преобразования. Сменилось название команды с «Алтая» на «Динамо-Алтай», поменялось руководство клуба, идет масштабный ремонт «Титов-Арены», В региональном минспорте из действующих в крае команд очевидную ставку сделали на хоккей. Поэтому перед главным тренером Александром Усачевым и его помощниками поставлена задача занять первое место.

Но стартовый поединок чемпионата динамовцы проиграли в Набережных Челнах местному клубу со счетом 2:4. После двух периодов счет был равным — 2:2. А в третьем хозяева отдали инициативу гостям, а сами на контратаках забросили две шайбы.

К чести динамовцев в повторном поединке они взяли реванш, выиграв по буллитам — 2:1. Барнаульцы набрали первые два очка в сезоне. Третий поединок между двумя клубами в Набережных Челнах пройдет 17 сентября.

Всего в чемпионате, где выступает «Динамо-Алтай», играют семь команд. Помимо барнаульцев это «Оренбург», «Кристалл» (Саратов), «Челны» (Набережные Челны), «Юниор» (Курган), «Чебоксары» и «Красноярские рыси» (Красноярск). Друг с другом соперники проведут по шесть матчей: три дома и три — на выезде. После чего начнутся игры плей-офф.