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20 февраля
Спорт

«Из школы вышел, взял пиваса, выпил и умер»: боец Шлеменко рассказал про жизнь на криминальной окраине Омска

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о своем родном районе Московка-2 в Омске, где он живет с детства, пишет «Новый Омск».

Александр Шлеменко, российский боец MMA.
Александр Шлеменко, российский боец MMA.
кадр из видео instagram.com/alexandershlemenko.

О происходящем в его родном районе Шлеменко рассказал журналисту Александру Лютикову. Интервью опубликовали на одноименном YouTube-канале.

«17 лет назад, 19 февраля 2004 года, Александр Шлеменко провел первые три профессиональных боя. Район, который его закалил», — говорится в предистории.

Омский боец, владевший титулом чемпиона Bellator в среднем весе и трижды его защитивший, рассказал, как его закалили улицы на криминальной окраине Омска.

«Все, что я получил, я получил на этих улицах. Эту улицу делал еще мой отец, мы с ним ее асфальтировали. Мы просто так не рождаемся там, где мы родились», — отметил спортсмен.

Также Шлеменко показал, что происходит сейчас в его районе. По его словам, здесь у местных жителей попросту стало традицией посещение алкогольных магазинов, расположенных практически в каждом доме.

«Больно на это смотреть. Можно увидеть только пивнушки. А это здание раньше несло какую-то социальную функцию, а сейчас это чисто пивнушка. Основатели этих сетей даже в Омске не живут, они здесь деньги стригут <…> Вот так и живем. Из школы вышел, зашел на остановку — взял пиваса, выпил и умер. Тут же тебя в оградке закатали», — на словах показал спортсмен скоротечность жизни омского подростка с окраины.

Шлеменко посчитал количество пивнушек в округе и признался, что иногда гоняет по улицам курильщиков и алкоголиков.

«Ну, а кто бы без меня это делал?» — заключил боец, настаивая на здоровом образе жизни, даже если условия жизни порой диктуют иное.

Несмотря на атмосферу Шлеменко не планирует уезжать из Омска, а также не желает переезжать с района Московка-2.

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