Из-за чертей в голове лучшая гимнастка США внезапно снялась с соревнований на Играх

В Токио лидер американской команды Симона Байлз рассказала, что видит «чертей в своей голове», объясняя отказ от выступления в командных соревнованиях по гимнастике, сообщает Le Monde .

В то время как американская федерация объяснила ее снятие медицинской причиной, четырехкратная олимпийская чемпионка раскрыла миру свои ментальные проблемы, пишет bfm.ru.

«Я должна делать то, что меня устраивает, и сосредоточиться на своем здравом уме, а не ставить под угрозу свое здоровье и благополучие, поэтому я решила сделать шаг назад и позволить другим девушкам сделать эту работу» — такими словами спортсменка объяснила прессе внезапный отказ от участия в соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

Между тем российские гимнастки Владислава Уразова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова и Ангелина Мельникова на Олимпиаде в Токио завоевали золотые медали в командном многоборье.

Последняя победа отечественных спортсменок в этой дисциплине была добыта на Играх-1992 в Барселоне, где чемпионками стали представительницы Объединенной команды.