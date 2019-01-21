Из-за отсутствия снега сорвался чемпионат России по биатлону в Рыбинске

Рыбинск лишился возможности провести у себя чемпионат России по биатлону из-за аномально теплой для нынешнего времени года погоды, сообщает « Интерфакс ».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Рыбинске (Ярославская область) чемпионат и первенство России, а также этап Кубка России, запланированные на 20−26 января, переносятся в Ижевск, где пройдут с 22 по 28 января», — говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР).

Рыбинск — не единственный город, который не смог провести зимнее соревнование из-за нехватки снега, пишет bfm.ru. Так, отменили традиционные лыжные соревнования «Красногорская лыжня».

Между тем Сибирь буквально утопает в сугробах. В частности, количество снега на Алтае побило рекорды за всю историю наблюдений.

Высота снежного покрова в регионе в среднем превысила норму в полтора-два раза. А в отдельных точках — в три раза. Например, в Змеиногорске — 106 см.