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Спорт

Известный футболист обрушил акции Coca-Cola

В ходе пресс-конференции, предшествующей игре Чемпионата Европы по футболу Венгрия-Португалия Криштиану Роналду отодвинул в сторону бутылки с Coca-Cola и призвал пить простую воду, восхваляя достоинства здорового питания, сообщает L’essentiel.

Блогер из Рубцовска устроил фонтан из 10 тысяч литров Coca-Cola.
Блогер из Рубцовска устроил фонтан из 10 тысяч литров Coca-Cola.
youtu.be/EkZYCqJQduI

Этот поступок немедленно повлиял на стоимость акций Coca-Cola, которые сразу же упали на 1,6%.

С учетом стоимости акций компании это составляет почти 4 млрд долларов (3,3 млрд евро).

Но УЕФА этот эпизод не понравился.

Руководящий орган европейского футбола напомнил, что без Coca-Cola было бы невозможно организовать турнир, потому что, производитель газировки является одним из главных спонсоров спортивного мероприятия, пишет bfm.ru.

Французский футболист Поль Погба также убрал пивную бутылку со стола после победы Франции над Германией. Однако компания Heineken, похоже, не пострадала от этого.

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