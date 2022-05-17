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Спорт

Известный тренер оценила запрет на показ Олимпиады в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила новость о том, что Россия не была допущена к тендеру на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

Олимпиада.
Олимпиада.
CC0

«Пусть нам вообще ничего не показывают! Главное, чтобы наши ребята опять все золото выиграли. Хорошо, мы готовы не смотреть ничего, лишь бы пьедестал был наш», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Она посчитала, что политическая ситуация не должна вмешиваться в спорт и жизни атлетов, пишет Lenta.ru.

Что произошло

16 мая Международный олимпийский комитет на своем сайте объявил о том, что Россия и Белоруссия не были допущены к участию в тендере на приобретение телеправ для показа Олимпиад 2026 и 2028 годов. Тендерные документы принимались до 25 апреля.

Где состоятся Игры

В 2026 году зимние Игры примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

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