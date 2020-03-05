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Спорт

Кадыров и Емельяненко извинились перед Тиной Канделаки за «полную дуру»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал совместное видео-извинение с бойцом ММА Александром Емельяненко для Тины Канделаки.

Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
emelyanenko.com

Днем ранее Емельяненко называл Канделаки «полной дурой».

Рамзан Кадыров начинает видео словами «Мы сегодня с Александром очередной косяк запороли».

«Не сегодня, а вчера. Ну, чуть-чуть вспылил, Тина, не взыщи», — перебивает главу Чечни Емельяненко.

Оба приносят извинения.

Днем ранее Канделаки опубликовала у себя в «Дзене» пост, где именовала Емельяненко «трудным ребенком российских MMA». Емельяненко, в свою очередь, записал у себя в строиз Instagram ответ, где отозвался о ней как о «полной дуре», пишет polit.ru. В настоящий момент этот пост бойца не доступен.

Ролик с извинениями Тина Канделаки выложила у себя в Twitter.

«Я же говорю, „Ахмат“ — сила. Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости», — написала Тина.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сразится в поединке с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.

Драка перед боем

В январе городской суд Анапы арестовал на семь суток российского бойца ММА Александра Емельяненко по статье о хулиганстве.

Емельяненко задержали на базе отдыха «Спорт» в Анапе.

Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и демонстрировал неадекватное поведение. В отношении Емельяненко составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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