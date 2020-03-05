Кадыров и Емельяненко извинились перед Тиной Канделаки за «полную дуру»

Днем ранее Емельяненко называл Канделаки «полной дурой».
Рамзан Кадыров начинает видео словами «Мы сегодня с Александром очередной косяк запороли».
«Не сегодня, а вчера. Ну, чуть-чуть вспылил, Тина, не взыщи», — перебивает главу Чечни Емельяненко.
Оба приносят извинения.
Днем ранее Канделаки опубликовала у себя в «Дзене» пост, где именовала Емельяненко «трудным ребенком российских MMA». Емельяненко, в свою очередь, записал у себя в строиз Instagram ответ, где отозвался о ней как о «полной дуре», пишет polit.ru. В настоящий момент этот пост бойца не доступен.
Ролик с извинениями Тина Канделаки выложила у себя в Twitter.
Я же говорю, «Ахмат» — сила.— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) March 4, 2020
Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости. pic.twitter.com/zgO1EXrqs3
«Я же говорю, „Ахмат“ — сила. Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости», — написала Тина.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сразится в поединке с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.
Драка перед боем
В январе городской суд Анапы арестовал на семь суток российского бойца ММА Александра Емельяненко по статье о хулиганстве.
Емельяненко задержали на базе отдыха «Спорт» в Анапе.
Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и демонстрировал неадекватное поведение. В отношении Емельяненко составили административный протокол за мелкое хулиганство.