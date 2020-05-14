«Как камень на шее»: спортивные комплексы Барнаула теряют миллионы и умоляют о помощи

Почти два месяца спортивные комплексы Алтайского края находятся в простое: с 16 марта прекратились все соревнования, с 30 марта — тренировки детей и взрослых. И без того дотационный бизнес встал колом. По данным минспорта региона, в действительно тяжелом финансовом положении оказались 10 объектов из более чем 200. Всем им в ведомстве посоветовали повнимательнее присмотреться к мерам господдержки. Но из-за различных бюрократических нюансов для многих она попросту недоступна.

Чего лишился Дворец спорта

«Высокий» сезон у отремонтированного Дворца спорта «Титов-Арена» должен был продлиться до конца мая. К этому времени закончились бы занятия детской школы «Алтай», арендующей лед, доиграла бы серию плей-офф динамовская команда мастеров.

В свободные дни вечернее время было расписано под коммерческий прокат. На момент, когда на Алтае ввели жесткий режим самоизоляции и закрыли все спортобъекты, дворец был загружен на 60%.

Помимо спорта «Титов-Арена» в одночасье лишилась и зрелищ: еще в марте один за одним начали отменяться концерты, за каждый из которых объект получал порядка 350 тыс. рублей в свою копилочку.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Накрылась и краевая ярмарка вакансий, которая должна была разместиться на просторах дворца. Финансовый запас прочности, который планировалось создать на «мертвый» для хоккея июнь-июль, растворился сам собой. На что жить — не ясно.

Когда стало понятно, что коронавирус мощно ударяет не только по людям, но и по бизнесу, в «Титов-Арене» тут же начали затягивать пояса. Растопили лед, на поддержание которого ежемесячно приходится тратить порядка 1 млн рублей, отправили людей в отпуска.

В опустевшей арене, где пару месяцев назад раздавались восторженные крики болельщиков «Динамо», осталась одна охрана.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Евгений Якунин, генеральный директор «Титов-Арены», рассказал: завершение капремонта, план которого был расписан до конца года, под большим вопросом. Сейчас важнее выжить.

Какие убытки терпит «Обь»

Как не захлебнуться под волной собственных убытков, думают и по соседству — в спортивном комплексе «Обь».

В конце апреля его директор Сергей Кашников первым во всеуслышание заявил: объект несет колоссальные убытки — каждый месяц простоя обходится в 3,5 млн рублей. Собственник объекта — краевой совет профсоюзов — дотировать спорткомплекс не намерен.

VI этап Кубка России по плаванию. Барнаул , 25 июня 2014 г. «Алтайский спорт»

Коммерческая деятельность, с которой формировалась львиная доля бюджета, с началом пандемии больше ничего не приносит. При этом Сергей Кашников отмечает: еще до официального закрытия посетителей в «Оби», видимо, испугавшихся неведомого вируса, становилось все меньше.

Как и полмесяца назад, финансовое положение спорткомплекса остается неустойчивым: платить заработную плату сотрудникам по-прежнему не с чего.

Почему у «Коммунальщика» коммунальные трудности

В крайне тяжелой ситуации оказался и спорткомплекс «Энергия», больше известный как «Коммунальщик». Спортивный зал еще до истерии с коронавирусом прибыльным особо не был и приносил порядка 200 тыс. убытков ежегодно, которые приходилось покрывать из разных источников.

Владимир Кобзев , главный тренер команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

По крайней мере, об этом говорит его собственник Владимир Кобзев. По его словам, сейчас стало совсем сложно.

До окончания высокого сезона «Коммунальщик» не дожил чуть-чуть — около полутора месяцев, лишившись сразу тренирующейся команды мастеров, детей местной школы и игроков мини-футбола. Последние занимали большую часть свободного времени зала, проводя в нем краевой чемпионат. Теперь нет никого.

Финал краевого кубка по мини-футболу в Барнауле из архива редакции

Приглядывает за всем комплексом один дежурный, и тот переведен на полставки.

Полностью оставить зал опасно, говорит Кобзев, так как неприятные инциденты уже были. Зимой неизвестные проникли на стадион, где проходят игры по хоккею на траве, и выбили дверь подсобного помещения. Утащить им ничего не удалось, но имущество попортили.

Сейчас самый острый вопрос для «Коммунальщика» — коммунальный. Спортзал значится как пристройка к жилому дому, значит, вместе с жильцами его владелец делает взносы с каждого квадратного метра.

Детские соревнования в спорзале «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

По словам Владимира Кобзева, раньше плата бралась за весь огромный комплекс, и сумма выходила астрономическая. Сейчас новая управляющая компания скостила залу часть оплаты, но даже ее трудно отдавать.

Есть обязательства у «Коммунальщика» и перед банками. Чтобы заплатить налоги за землю, Кобзеву в свое время пришлось взять 1 млн рублей в кредит, который он продолжает выплачивать.

Владимир Кобзев,

собственник спортивного комплекса «Коммунальщик»:

Для меня этот зал — как камень на шее. Я уже говорил: если будет построено современное поле для команды мастеров, я готов передать зал в пользование детской школы, пусть занимаются ребятишки. Мне легче арендовать два часа — потренировались и ушли. Забот меньше.

Почему недоступна господдержка

По подсчетам профильного министерства, из 231 организации, задействованной каким-либо образом в области спорта, финансовые проблемы возникли у 10.

У них есть задолженности по заработной плате и коммунальным платежам. Ведомство в еженедельном режиме продолжает мониторить ситуацию.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Мы видим нарастающие меры экономической поддержки. В частности, с ними можно ознакомиться и на сайте правительства Алтайского края. Они касаются как организаций, так и жителей. Из тех, что обращались непосредственно в министерство, двум спортобъектам удалось помочь. Наша помощь выразилась в протекции по отсрочке арендных и коммунальных платежей.

Как оказалось, господдержка доступна далеко не всем.

Руководство «Титов-Арены» попыталось оформить субсидию в размере 12 тыс. рублей на каждого работника. Заявка подана, но уверенности в том, что она будет одобрена, нет.

Когда в начале кризиса встал вопрос — оплатить все налоги или закрыть коммунальные платежи, выбор был сделан в пользу второго. Задолженность по налогам на 1 марта может стать преградой на тернистом пути к господдержке.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Аналогичная ситуация и с беспроцентными кредитами. Как юрлицо «Титов-Арена» была зарегистрирована в начале декабря прошлого года. Положенных шести месяцев с этого момента не прошло — значит, пока эта помощь недоступна.

У спорткомплекса «Обь» тоже непростая история. Объект, который по факту ведет коммерческую деятельность, зарегистрирован как бюджетный, а значит, формально к малому и среднему бизнесу отношения не имеет. Банки в этой ситуации навстречу не идут.

Бассейн. Плавание. СС0

Выход из тяжелого положения Сергей Кашников все-таки видит: руководство комплекса попросило минспорт оплатить аренду офисов, которые занимают подведомственные ему организации. Это пусть ненадолго, но все-таки поможет «Оби» продержаться на плаву.