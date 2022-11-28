Как на свадьбе. Футболисты «Зенита» и «Спартака» подрались на Кубке России

Футболисты «Зенита» и «Спартака» подрались в конце матча Кубка России, пишет РИА Новости .

Матч был насыщенным: шесть удалений, победа команды Сергея Семака (0:0, 4:2 — в серии пенальти).

Конфликт разгорелся сразу после свистка об окончании игры. Друг с другом сцепились Квинси Промес и Вильмар Барриос. Затем к ним присоединились Шамар Николсон («Спартак») и Родригао («Зенит»).

Защитник петербуржцев бил форварда москвичей ногами, а Николсон — руками по лицу.

Судьи и стюарды пытались разнять участников драки. Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил шесть футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса из «Зенита», а такжа Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова из «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия сравнил потасовку с дракой на свадьбе.

«Какая свадьба без драки? Ну вот, с праздником их», — сказал он.

Ранее известные народные артисты сцепились в рукопашной схватке на борту самолета.