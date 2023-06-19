19 июня
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Спорт

В звездный путь. Как в Барнауле запустили ретро-автопробег по алтайским озерам — фоторепортаж altapress.ru

Семейные экипажи на шести ретро-автомобилях меньше чем за неделю объедут популярные степные озера Алтая, чем отметят годовщину приземления космонавта Валентины Терешковой. Куда отправятся эти смельчаки и как их провожали — в фоторепортаже altapress.ru.

Ретро-автопробег «Уникальные озера Алтайского края».
Ретро-автопробег «Уникальные озера Алтайского края».
Анна Зайкова

В межрегиональный пробег «Уникальные озера Алтайского края» от парковки у «Старого Базара» отправились шесть ретро-автомобилей. Это «полуторка» ГАЗ АА и 69, два ГАЗ 67, москвич М403 и запорожец ЗАЗ 968 М. На старте путешественники также показали деревянный ретро-самокат.

Экипажи — семьи из Барнаула, Бийска и Новосибирска. Всего в ретро-приключении вместе с сопровождением участвуют 17 человек. Они проведут шесть дней в путешествии по озерам Алтайского края и пройдут 1,6 тыс. км.

В маршруте — Кучук, Бурлинское, Большое Яровое, Малиновое, Горькое, Перешеечное, Колыванское, Белое и Завьяловские озера. Но первой точкой станет место в Баевском районе, где первая женщина-космонавт Валентина Терешкова приземлилась 19 июня 1963 года. В честь чего Алтайтурцентр подарил провожающим памятные открытки.

Ранее altapress.ru рассказывал, как барнаульские автомототуристы начали покорять Чуйский тракт в 1950-х.

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