В звездный путь. Как в Барнауле запустили ретро-автопробег по алтайским озерам — фоторепортаж altapress.ru

В межрегиональный пробег «Уникальные озера Алтайского края» от парковки у «Старого Базара» отправились шесть ретро-автомобилей. Это «полуторка» ГАЗ АА и 69, два ГАЗ 67, москвич М403 и запорожец ЗАЗ 968 М. На старте путешественники также показали деревянный ретро-самокат.
Экипажи — семьи из Барнаула, Бийска и Новосибирска. Всего в ретро-приключении вместе с сопровождением участвуют 17 человек. Они проведут шесть дней в путешествии по озерам Алтайского края и пройдут 1,6 тыс. км.
В маршруте — Кучук, Бурлинское, Большое Яровое, Малиновое, Горькое, Перешеечное, Колыванское, Белое и Завьяловские озера. Но первой точкой станет место в Баевском районе, где первая женщина-космонавт Валентина Терешкова приземлилась 19 июня 1963 года. В честь чего Алтайтурцентр подарил провожающим памятные открытки.
Ранее altapress.ru рассказывал, как барнаульские автомототуристы начали покорять Чуйский тракт в 1950-х.