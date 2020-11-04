Какая боль. Барнаульских футболистов просто уничтожили в Новосибирске

Футболисты барнаульского «Динамо» с крупным счетом проиграли заключительный матч осенней части первенства России среди команд 4 группы ПФЛ. Со счетом 0:5 они были биты в сибирском дерби ФК «Новосибирск».

Если раньше новосибирский «Чкаловец» был регулярным поставщиком очков для барнаульского «Динамо», то теперь времена изменились. Новосибирцы матч за матчем обыгрывают алтайскую команду.

В этом сезоне барнаульцы уже проиграли сопернику в матче на Кубок России, а теперь были нещадно биты и в чемпионате страны.

Крупное поражение с унизительным счетом ничем оправдать нельзя. Один из ключевых игроков «Динамо-Барнаул» Евгений Щербаков в этом матче не реализовал пенальти.

Перед уходом на большой зимний перерыв новосибирцы занимают первое место в группе 4, набрав в 15 матчах 35 очков.

Барнаульцы находятся пока на 5-й строчке в таблице. После 14 матчей команда набрала 23 очка.

Следующие матчи чемпионата подопечные Александра Суровцева проведут теперь только в апреле 2021 года.