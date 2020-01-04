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4 января -4°C

Какие спортивные соревнования можно посетить на январских выходных

В Алтайском крае в начале года проходит «Декада спорта и здоровья». Министерство спорта региона предлагает всем жителям не сидеть на диване перед телевизором, а активно посещать лыжные базы, катки, совершать пешие прогулки и приходить на многочисленные соревнования, которые проходят в эти дни по всему краю.

Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс
Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс
Олег Богданов

Какие соревнования стоит посетить

Волейбол

4−6 января. село Ребриха

Краевые соревнования по волейболу, посвященные памяти В.П. Насонова. Матчи воспитанников спортивных клубов из городов и сел края пройдут в спортзале Ребрихинской ДЮСШ. Начало — в 11:00.

Женский волейбол.
Женский волейбол.
Открытые источники в Интернете (СС0)

2−10 января, г. Барнаул

Краевые соревнования «Рождественский турнир». Соревнования среди девочек проводятся в Барнауле с участием 8 команд из городов и районов края. Начало — в 11:00.

5−7 января, г. Заринск

Краевые соревнования по волейболу «Снежинка". Турнир среди команд девушек пройдет в спортивном комплексе Заринска. Начало — в 11:00.

Хоккей с шайбой

3−5 января, г. Заринск

Краевой финал на призы клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Хоккейный турнир пройдет в Заринске на ледовом корте с искусственным льдом среди юношей 2003−2004 г.р. В финальном турнире участвуют победители зональных соревнований. Начало матчей — в 10:00.

ЧМ-2019 по хоккею.
ЧМ-2019 по хоккею.
vk.com/fhr

6−8 января, г. Барнаул

Рождественский Кубок Алтая по хоккею с шайбой среди юношей 2010 г. р. В соревнованиях участвуют юношеские команды СФО с участием команд из городов Сибири. Соревнование пройдут на ЛДС «Динамо». Начало в 10:00.

Шахматы

На Чемпионате СФО по шахматам.
На Чемпионате СФО по шахматам.
Олег Богданов

3−8 января, г. Барнаул

Квалификационный рождественский турнир. В краевом шахматном клубе (ул. Гоголя, 42) пройдут соревнования среди шахматистов-мастеров и разрядников. Начало — в 10:00.

Баскетбол

Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс
Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс
Олег Богданов

4−7 января, г. Барнаул

Первенство Алтайского края по баскетболу среди юношей 2002−2003 г. р. Соревнования состоятся в Барнауле в спортивном комплексе «Победа» среди детей из городов и сел края. Начало — в 9:00.

Лыжные гонки

Лыжные гонки.
Лыжные гонки.
архив ОАО «Алтай-Кокс»

5 января, Алтайский район

Краевой лыжный праздник «Рождественская лыжня» пройдет на лыжно-биатлонном стадионе в селе Алтайское. В соревнованиях участвуют лыжники края, а также любители активного отдыха. Начало — в 10:00.

Рыболовный спорт

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле
Анна Зайкова

5−6 января, Егорьевский район

Кубок Алтайского края по ловле на мормышку со льда. В соревнованиях будут участвовать сильнейшие спортсмены Алтайского края. Соревнования пройдут на озере Горькое-Перешеечное Егорьевский район. Начало — в 13:00.

Конькобежный спорт

Коньки как часть физкультуры могли бы повысить посещаемость уроков среди школьников. (Снимок сделан на открытии конькобежного сезона на стадионе Клевченя).
Коньки как часть физкультуры могли бы повысить посещаемость уроков среди школьников. (Снимок сделан на открытии конькобежного сезона на стадионе Клевченя).
Олег Богданов

6 января, г. Барнаул

Первенство Алтайского края по конькобежному спорту «Лучший спринтер». Состязания пройдут на ледовом катке «Клевченя» в Барнауле. Начало — в 11:00.

Самбо

Всероссийские соревнования по самбо «Памяти заслуженного тренера СССР, Почетного гражданина г. Барнаула В.А. Метелицы».
Всероссийские соревнования по самбо «Памяти заслуженного тренера СССР, Почетного гражданина г. Барнаула В.А. Метелицы».
Источник: ГК «ТАЛТЭК».

9−12 января, г. Бийск

Всероссийские соревнования по самбо памяти Н.А.Чернышева. Соревнования пройдут в Бийске с участием юных спортсменов из городов и районов региона и команд СФО. Начало — в 11:00.

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