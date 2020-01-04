Какие спортивные соревнования можно посетить на январских выходных

Какие соревнования стоит посетить
Волейбол
4−6 января. село Ребриха
Краевые соревнования по волейболу, посвященные памяти В.П. Насонова. Матчи воспитанников спортивных клубов из городов и сел края пройдут в спортзале Ребрихинской ДЮСШ. Начало — в 11:00.
2−10 января, г. Барнаул
Краевые соревнования «Рождественский турнир». Соревнования среди девочек проводятся в Барнауле с участием 8 команд из городов и районов края. Начало — в 11:00.
5−7 января, г. Заринск
Краевые соревнования по волейболу «Снежинка". Турнир среди команд девушек пройдет в спортивном комплексе Заринска. Начало — в 11:00.
Хоккей с шайбой
3−5 января, г. Заринск
Краевой финал на призы клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Хоккейный турнир пройдет в Заринске на ледовом корте с искусственным льдом среди юношей 2003−2004 г.р. В финальном турнире участвуют победители зональных соревнований. Начало матчей — в 10:00.
6−8 января, г. Барнаул
Рождественский Кубок Алтая по хоккею с шайбой среди юношей 2010 г. р. В соревнованиях участвуют юношеские команды СФО с участием команд из городов Сибири. Соревнование пройдут на ЛДС «Динамо». Начало в 10:00.
Шахматы
3−8 января, г. Барнаул
Квалификационный рождественский турнир. В краевом шахматном клубе (ул. Гоголя, 42) пройдут соревнования среди шахматистов-мастеров и разрядников. Начало — в 10:00.
Баскетбол
4−7 января, г. Барнаул
Первенство Алтайского края по баскетболу среди юношей 2002−2003 г. р. Соревнования состоятся в Барнауле в спортивном комплексе «Победа» среди детей из городов и сел края. Начало — в 9:00.
Лыжные гонки
5 января, Алтайский район
Краевой лыжный праздник «Рождественская лыжня» пройдет на лыжно-биатлонном стадионе в селе Алтайское. В соревнованиях участвуют лыжники края, а также любители активного отдыха. Начало — в 10:00.
Рыболовный спорт
5−6 января, Егорьевский район
Кубок Алтайского края по ловле на мормышку со льда. В соревнованиях будут участвовать сильнейшие спортсмены Алтайского края. Соревнования пройдут на озере Горькое-Перешеечное Егорьевский район. Начало — в 13:00.
Конькобежный спорт
6 января, г. Барнаул
Первенство Алтайского края по конькобежному спорту «Лучший спринтер». Состязания пройдут на ледовом катке «Клевченя» в Барнауле. Начало — в 11:00.
Самбо
9−12 января, г. Бийск
Всероссийские соревнования по самбо памяти Н.А.Чернышева. Соревнования пройдут в Бийске с участием юных спортсменов из городов и районов региона и команд СФО. Начало — в 11:00.