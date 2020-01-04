Какие спортивные соревнования можно посетить на январских выходных

В Алтайском крае в начале года проходит «Декада спорта и здоровья». Министерство спорта региона предлагает всем жителям не сидеть на диване перед телевизором, а активно посещать лыжные базы, катки, совершать пешие прогулки и приходить на многочисленные соревнования, которые проходят в эти дни по всему краю.

Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс

Какие соревнования стоит посетить

Волейбол

4−6 января. село Ребриха

Краевые соревнования по волейболу, посвященные памяти В.П. Насонова. Матчи воспитанников спортивных клубов из городов и сел края пройдут в спортзале Ребрихинской ДЮСШ. Начало — в 11:00.

Женский волейбол. Открытые источники в Интернете ( СС0)

2−10 января, г. Барнаул

Краевые соревнования «Рождественский турнир». Соревнования среди девочек проводятся в Барнауле с участием 8 команд из городов и районов края. Начало — в 11:00.

5−7 января, г. Заринск

Краевые соревнования по волейболу «Снежинка". Турнир среди команд девушек пройдет в спортивном комплексе Заринска. Начало — в 11:00.

Хоккей с шайбой

3−5 января, г. Заринск

Краевой финал на призы клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Хоккейный турнир пройдет в Заринске на ледовом корте с искусственным льдом среди юношей 2003−2004 г.р. В финальном турнире участвуют победители зональных соревнований. Начало матчей — в 10:00.

ЧМ-2019 по хоккею. vk.com/fhr

6−8 января, г. Барнаул

Рождественский Кубок Алтая по хоккею с шайбой среди юношей 2010 г. р. В соревнованиях участвуют юношеские команды СФО с участием команд из городов Сибири. Соревнование пройдут на ЛДС «Динамо». Начало в 10:00.

Шахматы

На Чемпионате СФО по шахматам. Олег Богданов

3−8 января, г. Барнаул

Квалификационный рождественский турнир. В краевом шахматном клубе (ул. Гоголя, 42) пройдут соревнования среди шахматистов-мастеров и разрядников. Начало — в 10:00.

Баскетбол

Заслуженный тренер по баскетболу Евгений Гомельский провел в Барнауле мастер-класс Олег Богданов

4−7 января, г. Барнаул

Первенство Алтайского края по баскетболу среди юношей 2002−2003 г. р. Соревнования состоятся в Барнауле в спортивном комплексе «Победа» среди детей из городов и сел края. Начало — в 9:00.

Лыжные гонки

Лыжные гонки. архив ОАО «Алтай-Кокс»

5 января, Алтайский район

Краевой лыжный праздник «Рождественская лыжня» пройдет на лыжно-биатлонном стадионе в селе Алтайское. В соревнованиях участвуют лыжники края, а также любители активного отдыха. Начало — в 10:00.

Рыболовный спорт

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле Анна Зайкова

5−6 января, Егорьевский район

Кубок Алтайского края по ловле на мормышку со льда. В соревнованиях будут участвовать сильнейшие спортсмены Алтайского края. Соревнования пройдут на озере Горькое-Перешеечное Егорьевский район. Начало — в 13:00.

Конькобежный спорт

Коньки как часть физкультуры могли бы повысить посещаемость уроков среди школьников. ( Снимок сделан на открытии конькобежного сезона на стадионе Клевченя). Олег Богданов

6 января, г. Барнаул

Первенство Алтайского края по конькобежному спорту «Лучший спринтер». Состязания пройдут на ледовом катке «Клевченя» в Барнауле. Начало — в 11:00.

Самбо

Всероссийские соревнования по самбо «Памяти заслуженного тренера СССР , Почетного гражданина г. Барнаула В.А. Метелицы». Источник: ГК «ТАЛТЭК».

9−12 января, г. Бийск

Всероссийские соревнования по самбо памяти Н.А.Чернышева. Соревнования пройдут в Бийске с участием юных спортсменов из городов и районов региона и команд СФО. Начало — в 11:00.