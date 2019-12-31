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Барнаульцев обещают бесплатно научить кататься на коньках за семь дней

В парке спорта снова стартует программа «Стань фигуристом за 7 дней». С 1 по 7 января жителей Барнаула приглашают на новый уличный каток на ул. Энтузиастов 12-в, корпус 2 и организуют мастер-классы.

Парк спорта Алексея Смертина. Каток.
Парк спорта Алексея Смертина. Каток.
Татьяна Алдабаева

Это второй сезон зимней спортивной программы «Парк спорта. ЗОЖ». В прошлом году жители Барнаула активно принимали участие в мастер-классах, регулярно ходили на занятия и учились базовым элементам фигурного катания.

В первые дни 2020 года с 13:00 до 14:00 профессиональные педагоги клуба по фигурному катанию «Сибирский лед» вновь будут обучать горожан правильно набирать скорость и тормозить, делать «фонарики» и «змейку», балансировать на одной ноге, делать «цаплю» и «ласточку», прыгать «козлика» и практиковать выпады.

Занятия бесплатные, заплатить нужно будет лишь за выход на лед (100 рублей со своими коньками) или с прокатом прокат (150 рублей в час).

С первого дня программы посетители мастер-классов получат паспорт участника, где будет отмечаться посещение и результат, по итогам проекта 7 января на празднике «Рождество на катке» организаторы устроят показательные выступления, определят самых активных и наградят их подарочными сертификатами на каток до конца сезона и специальными призами.

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