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Спорт

Канадская сборная по хоккею заставила российскую играть в медицинских масках

7 февраля канадские хоккеистки отказались выходить на матч против России на Играх-2022.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
СС0

Причиной стало то, что российская команда не отправила канадцам результаты своих тестов на коронавирус, пишет Газета.Ru.

Матч начался с опозданием. В итоге соперницам пришлось выйти на лед в медицинских масках.

В третьем периоде россиянки и судьи сняли маски.

Экс-главный тренер мужской сборной России Владимир Плющев высказался о том, что российские хоккеистки провели две трети матча с Канадой на Олимпиаде в Пекине в медицинских масках. Специалист подчеркнул — это дополнительная нагрузка на организм, которая может привести к неприятным последствиям.

«С девчонками могли быть всякие казусы, могла быть и кислородная недостаточность, и приступы, связанные с давлением, с работой сердечной мышцы. Наши девчонки хорошо тренированы, но рисковать здоровьем спортсменок…» — сказал Плющев интернет-изданию.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал скандальный инцидент перед матчем женских хоккейных сборных Канады и России.

«Я считаю, что оргкомитет однозначно должен реагировать на такое: отказываетесь — баранка вам, техническое поражение. Сейчас проблему решили выходом спортсменов в масках, но это же не может вечно продолжаться, это невозможно. Должно быть найдено какое-то другое решение. Конечно, там сейчас скандал достаточно серьезный, срыв есть, проблема есть, шапки полетят», — цитирует Свищева Sport24.

Сборная России уступила со счетом 1:6, единственную шайбу в составе российской команды забросила Анна Шохина. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР), перед матчем одна из канадских хоккеисток была отправлена назад в гостиницу из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее Оргкомитет Олимпиады исключил подтасовку тестов на COVID-19.

Китайская сторона использует для диагностики метод ПЦР. Обслуживающие Олимпиаду лаборатории, реагенты и оборудование прошли дополнительную аттестацию.

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