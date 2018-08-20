«Карандин-Арену» в Барнауле будут реконструировать для игр Высшей хоккейной лиги

Хоккейный клуб «Алтай» может подписать договор аренды с ледовым дворцом спорта «Динамо», сообщают «Вести-Алтай». После реконструкции площадки Высшая хоккейная лига примет решение об участии нашей команды в чемпионате.

СШОР по хоккею "Алтай" оказалась на улице после закрытия Дворца спорта

Сейчас на «Динамо» началась масштабная реконструкция. На прошлой неделе представитель Высшей хоккейной лиги проверил объект на соответствие техническим регламентам для игр и нашел 25 недостатков.

Управляющий директор «Карандин-Арены» Максим Ничаев рассказал, что по итогам реконструкции, в которую планируется вложить около 3 миллионов рублей, «Динамо» ждет еще одна проверка. Она покажет, может ли клуб «Алтай» принять участие в чемпионате ВХЛ. В «Карандине» планируют установить систему «видеогол», построить раздевалку для приезжих команд, оснастить судейскую таймером и так далее.

Также пытаются решить проблемы юных спортсменов: ученикам спортивной школы по хоккею «Алтай», например, не хватает раздевалок. Как писал altapress.ru, чиновники намерены выделить автобус, который будет возить воспитанников спортшколы от Дворца спорта в «Карандин».