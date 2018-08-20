«Карандин-Арену» в Барнауле будут реконструировать для игр Высшей хоккейной лиги

Сейчас на «Динамо» началась масштабная реконструкция. На прошлой неделе представитель Высшей хоккейной лиги проверил объект на соответствие техническим регламентам для игр и нашел 25 недостатков.
Управляющий директор «Карандин-Арены» Максим Ничаев рассказал, что по итогам реконструкции, в которую планируется вложить около 3 миллионов рублей, «Динамо» ждет еще одна проверка. Она покажет, может ли клуб «Алтай» принять участие в чемпионате ВХЛ. В «Карандине» планируют установить систему «видеогол», построить раздевалку для приезжих команд, оснастить судейскую таймером и так далее.
Также пытаются решить проблемы юных спортсменов: ученикам спортивной школы по хоккею «Алтай», например, не хватает раздевалок. Как писал altapress.ru, чиновники намерены выделить автобус, который будет возить воспитанников спортшколы от Дворца спорта в «Карандин».