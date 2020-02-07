Катай шары как профи. Как altapress.ru постигал секреты мастерства боулеров на первенстве России в Барнауле

Боулинг кажется очень простой игрой. Бери шар, накатывай его ровно по дорожке, сбивай кегли, считай очки. Чего тут сложного? Однако и в этом виде спорта есть свои секреты. Чтобы узнать их, корреспонденты altapress.ru отправились в боулинг-центр «Арена-Парк», где с 3 по 6 февраля проводилось первенство России по боулингу. Выяснилось: разница между любительским и профессиональным «шарокатанием» колоссальна.

Барнаул — столица боулинга

В Барнауле соревнования по боулингу столь высокого статуса проходили впервые. Два года назаду нас проводился только этап Кубка России, а сейчас самые сильные и перспективные боулеры страны вышли на дорожки центра «Арена-Парк».

Всего было около 50 спортсменов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Омской, Иркутской областей и Алтайского края, они оспаривали медали в трёх возрастных категориях. В младшей состязались мальчишки и девчонки не старше 13 лет, в средней — до 19 лет, а в старшей группе — до 21 года.

Сергей Лисицын,

президент Федерации боулинга России:

— Мы решили провести турнир под эгидой российской федерации боулинга в Барнауле по нескольким причинам. Во-первых, ваша краевая федерация входит в пятерку самых успешно развивающихся в России. Во-вторых, здесь есть хорошие боулинг-центры и желание принимать соревнования высокого уровня. В-третьих, есть талантливые ребята, которых мы не можем заставлять постоянно летать в Москву и Питер на всероссийские соревнования. Надо понимать и то, что мы проводим эти соревнования в Барнауле не для галочки. Сюда приехали члены юношеской сборной России, в частности, Максим Ландау из Питера, Вика Каширская из Омска, чтобы пройти отбор на первенство Европы. Нам очень важна высокая конкуренция внутри страны, чтобы сборная России на международном уровне выступала удачно.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Это не развлечение

С первых минут пребывания в игровой зоне сразу стало понятно: эти ребята действительно играют в боулинг, а не развлекаются. У большинства участников уже отлично поставлена техника. Страйки (так называют бросок, после которого падают все кегли) среди них не считаются чем-то выдающимся, а эффектные крученые броски, которые до этого приходилось видеть только в рекламных роликах, здесь было предостаточно. Разница с любителями-чайниками была видна невооруженным взглядом.

Конечно, у каждого спортсмена-боулера есть свои шары, изготовленные по индивидуальному заказу. Нам удалось выяснить, что стоимость такого инвентаря достигает 8 тыс. рублей за «шарик». Также у ребят есть специальная обувь и красивая униформа — мы оказались на турнире в день проведения командных соревнований. Более опытные боулеры бросают шар не только точно, но и стильно. Отсюда и выражение «Бросок в стиле…».

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

А вот каких-то «фишек» и ритуалов на удачу подглядеть у спортсменов не удалось. Зато любопытно было наблюдать за родителями юных боулеров. Мамы и папы — их главные (после тренера) болельщики, критики и мотиваторы. Переживали они за своих очень эмоционально, то закрывая глаза и воздевая руки к небу, то повторяя за спортсменом каждое движение, но без шара, естественно.

Секреты от профессионалов

Чтобы научиться играть в боулинг с удовольствием, вам придется изучить правила и ознакомиться с его техникой. Нам рассказали несколько секретов, узнав которые, вы полюбите эту игру больше, чем футбол.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Правила игры

Основная цель в боулинге — с помощью шара сбить максимальное число кеглей и заработать как можно больше очков. Одна сбитая кегля приносит 1 очко. У игрока есть 10 попыток (фреймов). Один фрейм — это два броска шара, которыми желательно сбить все кегли.

В боулинге выделяют пять основных правил:

Играть можно только в спецобуви из мягкой кожи и без каблука. Необходимо выбрать подходящий размер и желательно использовать одноразовые носочки. Бросок можно делать только после того , как будет поднят пинспоттер ( кеглеустановочная машина). В момент броска нельзя переступать линию заступа перед дорожкой. Крепко держите шар , чтобы он не выскользнул и не нанес травму вам или окружающим. Нельзя бросать шар вверх или швырять его на дорожку с чрезмерной силой — это может повредить паркет.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Игровая площадка

Дорожка для боулинга от линии фола до первой кегли имеет длину 18,29 м или 60 футов. Ширина между желобами — 1,054 м или 41,5 дюйма. Перед ней расположена зона для разбега длиной 4,57 м или 15 футов. Она заканчивается линией заступа (линия фола). Бросок не засчитывается, если игрок при его выполнении наступил ногой дальше линии фола.

С двух сторон дорожка ограничена желобами. Если траектория броска задана неправильно и шар скатился в желоб, попытка не засчитывается. Даже если шар снова выскочит на дорожку и собьет какое-то количество кеглей.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Игровой сленг

Как и в любой самобытной игре, в боулинге за столетия образовалась особая терминология

Фрейм — уже известный вам термин, означающий попытку или подход. Партия в боулинг состоит из 10 фреймов.

Страйк — удачный бросок, после которого все кегли сбиты.

Спейр — все кегли сбиты, но с двух бросков.

Сплит или жаргонное «зубы» — положение, когда после первого броска на дорожке остаются кегли, которые сложно или невозможно сбить одним прямым ударом. Самые сложные «зубы» — угловые кегли 10 и 7.

Терки — три страйка подряд.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Принцип начисления очков

В большинстве своем для подсчета очков в боулинг-клубах используются компьютеры. При открытом фрейме количество очков равно количеству сбитых кеглей. Но в случае если в итоге сбиты все кегли, расчеты усложняются.

При первом броске сбито 6 кегель, вторым броском — 4 кегли. Считаем:

10 очков за то , что все кегли сбиты;

что все кегли сбиты; По 1 очку за кегли , сбитые при втором броске ( 4 шт);

сбитые при втором броске 4 шт); Итого за этот фрейм игрок получает 14 очков.

На своем листе игрок ставит пометочку — символ «/".

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Подсчет при страйке

При страйке тоже подсчет не особо сложный:

10 очков — премия за все сбитые кегли;

По одному очку за каждую кеглю.

Итого за первый страйк боулер получает 20 очков.

Максимум за партию можно заработать 300 очков — по 30 в каждом фрейме, если выбивать только страйки.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Мышечные особенности

Боулинг — это спорт, пусть и не такой интенсивный, как футбол или горные лыжи. Но и здесь необходима разминка, во избежание травм, в том числе и серьезных. Перед игрой необходимо выполнить ряд упражнений для кистей рук, коленных суставов и мышц ног. Это убережет вас от возможных травм, да и играть вам будет намного легче.

Как правильно выбрать шар

Очень важно подобрать подходящий по весу и размеру шар, чтобы вы комфортно чувствовали себя во время игры. Вот советы, на что нужно обратить внимание:

Вес. Самый маленький шар весит 4,5 кг (10 фунтов), самый тяжелый — 7,2 кг (16 фунтов). Женщинам и детям больше подойдут легкие от 4,5 до 6,35 кг (10−14 фунтов), а мужчинам лучше отдавать предпочтение тяжелым шарам от 6,35 до 7,23 кг (14−16 фунтов). Сигналом того, что шар слишком тяжелый будет непроизвольный прогиб запястья руки и опущенное при раскачивании плечо. А если чувствуете, что легко сможете забросить шар вдаль, значит взяли чрезмерно легкий вариант.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Опытные игроки советуют выбирать наиболее тяжелый шар. Это помогает сделать точный и мощный бросок.

Отверстие под большой палец. Большой палец игрока должен плотно и полностью входить в соответствующее отверстие. Если для удержания шара палец нужно согнуть, сложно рассчитывать на точное попадание. При этом он должен легко и без рывка выходить из отверстия в момент совершения броска. Это тоже влияет на меткость удара.

Отверстия под остальные пальцы. В шаре для боулинга есть еще два отверстия. Одно для среднего пальца, второе для указательного. Важно, чтобы эти два пальца легко и удобно заняли свои места. В противном случае следует поискать более удобный вариант, благо выбор шаров достаточно большой.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Как правильно брать шар

Выбрав для себя подходящий по весу шар, нужно уметь его взять. Большой палец полностью вставляется в отверстие чуть большего размера. Средний и указательные пальцы располагаются в параллельных отверстиях до второй фаланги.

Во время игры используйте ведущую руку: правши — правую , левши — левую.

левши — левую. Шар лучше держать на уровне груди одной рукой. Не поднимайте его выше головы и не опускайте слишком низко.

Для удобства прицеливания можно придерживать шар второй рукой.

Бросковая рука должна быть расслаблена , потому что излишнее напряжение может привести к травме.

Для броска можно вовсе не использовать отверстия под пальцы. Шар прижимается к внутренней стороне локтя и обнимается рукой. При определенном навыке результаты потрясающие. Но это уже «высший пилотаж».

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Как правильно прицелиться

На дорожке есть специальные отметки, которые помогают новичкам целиться. На расстоянии 2,13 метра можно увидеть цепочку точек, а на расстоянии 4,27 м — черные стрелки. Для начала старайтесь закатить шар в центр этих отметок. Потом можно целиться и по боковым меткам: с левой стороны от центральной для правшей, а с правой — для левшей. Для начала цельтесь по меткам, а не кеглям.

Разгонитесь перед броском

Перед броском нужно взять разгон, чтобы шар приобрел дополнительное ускорение.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Техника броска выглядит следующим образом:

Сделайте первый шаг — он самый короткий. Изначально шар находится на уровне груди , а с началом движения начинает уходить вниз-назад.

а с началом движения начинает уходить вниз-назад. Во время второго шага продолжайте отводить шар назад.

На третьем шаге рука максимально уходит назад для максимального замаха. Сконцентрируйтесь на синхронном исполнении шага и замаха руки. Силой шага энергия движения передается шару при его запуске на дорожку.

Последний шаг выполняется со скольжением. При этом тело наклоняется вперед на 15 градусов , опорная нога сгибается в колене так , чтобы от шара до лодыжки было 2,5−5 см. Для сохранения равновесия грудная клетка должна быть над коленом скользящей ноги. Отпустите шар , когда до линии фола будет около 15 см. Если первый бросок случился далеко от линии заступа , не стоит отчаиваться. При следующих попытках сокращайте это расстояние увеличением шага при разгоне.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Секреты хорошего броска

Во время броска отпущенный шар должен пролететь некоторое расстояние в воздухе до соприкосновения с поверхностью дорожки. Этот «полет» необходим для сохранения энергии, необходимой для удара по кеглям. Если «ткнуть» шар в пол прямо перед собой, часть энергии будет истрачена на преодоление силы трения и удар будет слабее.

Следите за тем , чтобы ваши руки были сухими , ведь влажные пальцы могут выскользнуть из отверстий не в тот момент.

чтобы ваши руки были сухими ведь влажные пальцы могут выскользнуть из отверстий не в тот момент. Во время броска правша выставляет вперед левую ногу , а левша — правую.

а левша — правую. В момент броска правую ногу ( для правшей) лучше убрать за левую. Это позволит сохранить прямую траекторию полета шара.

для правшей) лучше убрать за левую. Это позволит сохранить прямую траекторию полета шара. Во время броска следует смотреть на цель , а не под ноги или на шар. Так вы сохраните равновесие и сделаете более точный удар.

а не под ноги или на шар. Так вы сохраните равновесие и сделаете более точный удар. Большой палец следует вытаскивать из отверстия первым. Тогда оставшимися двумя пальцами можно будет придать шару дополнительное ускорение.

После того , как шар отпущен , рука должна продолжать логическое движение до уровня плеча или выше.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

Лучше всего учиться играть в боулинг в присутствии инструктора — он поможет выбрать подходящий шар, расскажет как правильно его брать, бросать и укажет на возможные ошибки.

Впрочем, если вы не планируете спортивную карьеру, можно научиться играть и в компании друзей.

Чем закончилось первенство России

Что касается спортивных итогов первенства, то Алтайский край занял второе место в командном зачёте, уступив лишь более многочисленной сборной Москвы. Бронзовыми призерами стали боулеры из Санкт-Петербурга.

Первенство России по боулингу в Барнауле. Анна Зайкова.

В личном первенстве самая интересная борьба развернулась в возрастной группе до 19 лет у юношей и девушек, где разыгрывались путёвки на апрельское первенство Европы в Нидерланды.

Победителями стали неоднократный чемпион России Максим Ландау из Санкт-Петербурга и чемпионка Европы среди юниорок Виктория Каширская из Омска. Спортсмены из Алтайского края попали в призеры.

Вадим Бадин,

президент краевой федерации боулинга:

В Барнауле соревнования такого уровня проходят впервые, в Сибири — третий раз за всю историю этого вида спорта. Для популяризации боулинга в регионе это, безусловно, очень хорошо. Наши дети растут, им нужны серьёзные соревнования. В течение пяти лет мы возили лучших спортсменов в Москву, где они добивались успехов. Очень рады, что смогли достойно выступить и в родных стенах.

Александр Черный