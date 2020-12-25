За последние два месяца футбольное «Динамо-Барнаул» дважды оказывалось в центре скандала. Сначала бывший воспитанник школы Александр Соболев, перешедший в «Спартак», заявил, что клуб недостоин никаких выплат, затем появились слухи о якобы договорных матчах. На этом фоне даже померкли яркие победы футбольного клуба в первой части сезона. Президенту «Динамо-Барнаул» Алексею Минину мы решили задать пять острых вопросов, чтобы во всех спорных моментах расставить точки над i.

Соболев и компенсации

— В публичном пространстве воспитанник «Динамо» Александр Соболев заявил , что солидарные выплаты за его переход в московский «Спартак» должны достаться его тренеру и непосредственно спортивной школе , а не футбольному клубу. Вы готовы на это пойти?

— Все компенсационные выплаты четко обозначены в Регламенте по статусу и переходам игроков, который подготовлен Российским футбольным союзом. Это закон, и мы от него отступить не имеем права.

При заключении молодым игроком первого профессионального контракта с футбольным клубом из высших дивизионов России — ФНЛ и РПЛ — воспитавший спортсмена тренер получает определенную сумму, рассчитанную по специальной формуле.

Ранее тренер Александр Горбунов за воспитание Александра Соболева получил около 50 тыс. рублей. А в прошлом году динамовскому наставнику Владимиру Демченко за переход Матвея Ужгина и Никиты Раздорских в красноярский «Енисей» пришло от РФС около 200 тыс.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Клуб и спортивная школа «Динамо» не имеют к этим выплатам никакого отношения. Они идут напрямую тренерам из Москвы.

В свою очередь, футбольный клуб за переходы молодых игроков в команды ФНЛ, РПЛ и за последующие трансферы получает часть солидарной выплаты, которая также рассчитывается определенным образом.

Например, за переход Соболева из «Томи» в «Крылья Советов» барнаульский футбольный клуб получил около 280 тыс. рублей. Дальнейший переезд Александра в московский «Спартак» принес «Динамо-Барнаул» немногим более 1,8 млн.

Надо отдать должное «Спартаку», который пошел нам навстречу и повел себя по-джентльменски. Часть средств в размере 360 тыс. рублей мы уже получили. Деньги пошли на покупку спортивной формы. Оставшуюся сумму московский клуб перечислит во втором квартале следующего года.

Помимо спортивной формы компенсационные выплаты потратим на оплату заявочных взносов и выездов детско-юношеских команд, участвующих в первенстве России по своим возрастам, которые ежегодно обходятся «Динамо» более чем в 4 млн рублей.

При этом годовой бюджет спортивной школы «Динамо» составляет 13 млн рублей, которых хватает только на невысокую заработную плату тренерам, аренду залов в зимнее время и участие детей в краевых соревнованиях.

«Трансмаш» и манеж

— Вам не кажется , что «Динамо» заслуженно критикуют: спортивная школа в ужасном состоянии. Когда начнете ее ремонтировать? Когда перейдете от слов к делу?

— Предлагаю не ставить знак равенства между спортивной школой «Динамо» и имущественным комплексом «Трансмаш», где она базируется.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Инфраструктура на «Трансмаше» — это краевая собственность, которая находится в оперативном управлении «Динамо-Барнаул». К сожалению, в статьях расходов бюджетных субсидий, выделяемых клубу, реконструкция имущественного комплекса не предусмотрена.

Не буду кривить душой, стадион «Трансмаш» находится в аварийном состоянии. Спортивный зал, часть раздевалок и третий этаж здания уже не эксплуатируются.

Два года назад с министром спорта Алтайского края Алексеем Перфильевым мы осматривали здание и пришли к мнению, что краевую собственность надо приводить в должное состояние, тем самым улучшая условия для воспитания молодых спортсменов «Динамо».

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Два года мы не сидели сложа руки. За это время постелили новое поле на «Трансмаше» для спортивной школы по федеральной программе «Спорт — норма жизни» и смонтировали стандартные беговые дорожки на стадионе «Динамо», которые пришлось дополнительно укрепить для проведения тренировок профессиональных легкоатлетов.

Это все сделали благодаря помощи министерства спорта Алтайского края, за что ему отдельное спасибо.

В прошлом году пришли к осознанию, что реконструировать имеющееся здание не имеет смысла, так как смета превышает 400 млн рублей. Очевидно, что за приемлемые деньги можно построить на месте спорткомплекса «Трансмаш» футбольный манеж со стандартным полем, трибунами, раздевалками и всеми необходимыми помещениями для работы спортивной школы «Динамо».

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Здесь мы нашли понимание с губернатором Виктором Томенко. В краевой адресной инвестиционной программе на будущий год запланировано финансирование на разработку проектно-сметной документации будущего манежа.

С министром алтайского спорта Алексеем Перфильевым обсуждали возможность появления на территории «Трансмаша» не только футбольного манежа, но и одного из физкультурно-оздоровительных комплексов, которые будут построены за федеральные деньги в Барнауле. Получится спортивный кластер, куда потянутся жители Октябрьского района и всего города.

«Темп» и конкуренция

— Плачевное состояние инфраструктуры , профессиональная команда не на первых ролях — это реалии «Динамо». Но сейчас на горизонте появляется спортивный клуб «Темп», у которого есть все условия для развития. Не окажетесь ли вы рано или поздно на задворках футбольной истории?

— Нам непонятно, почему нас сравнивают с «Темпом». История футбольного «Динамо» насчитывает более полувека. Мы прошли серьезные испытания временем. В непростые девяностые сохранили команду и спортивную школу, учебно-тренировочную базу и центральный стадион.

Барнаульское «Динамо» уступило в стартовом матче сезона «Якутии». Олег Богданов

За плечами «Динамо» победы в первенстве СССР и России. В нашем активе целый список легендарных футболистов-динамовцев, квалифицированных тренеров и их достойных воспитанников, которые сейчас выступают на самом высоком уровне.

Я не спорю, что «Темп» — хороший футбольный проект, который о себе громко заявляет. Название — в честь барнаульской профессиональной команды 60-х годов прошлого века, которая после девяти лет работы перешла под знамена «Динамо». Как любительский коллектив «Темп» еще существовал долгое время, и в юношеские годы я сам играл в нем на позиции вратаря.

В нынешнем коротком сезоне команда «Темп» выиграла первенство Алтайского края. Логично, что в следующем году она планирует играть в сибирском первенстве среди любительских футбольных клубов (ЛФК). Но там будет не так просто.

Турнир очень сильный. Динамовская молодежная команда это почувствовала на себе, когда в прошлом году после нескольких лет перерыва приняла участие в первенстве с разъездами.

Сейчас в тренерском штабе и административном корпусе клуба «Темп» почти все выходцы из «Динамо». Главный тренер «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев, несмотря на то что сложил полномочия спортивного директора «Лиги.Бро», продолжает присматривать в молодежном турнире перспективных игроков для профессиональной команды.

Сегодня с «Темпом» у «Динамо» рабочие отношения: арендуем манеж для тренировок команды мастеров и занятий детской школы. Готовы в будущем усилить сотрудничество. Наше предложение, чтобы к турниру в полном составе присоединились молодежные команды «Динамо» и «Алтай».

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

Ставки и анонимки

— Громкая история со ставками серьезно ударила по имиджу футбольного клуба. Можете взять на себя личную ответственность за ваших подопечных и гарантировать , что история с договорными матчами — это неправда?

— Официально заявляю, что все слухи о договорных матчах — не более чем наговоры. Не буду скрывать, совместно с РФС мы выяснили, что некоторые молодые футболисты имели аккаунты в букмекерских конторах и делали ставки на исход различных соревнований.

Нарушение контракта выявлено, но преступного сговора по договорным матчам не было и в помине. Чтобы это доказать, каждый футболист готов пройти полиграф.

Сейчас, чтобы насолить «Динамо», некоторые пытаются связать историю десятилетней давности и сегодняшнюю ситуацию.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Поясню: в 2010 году тренерский штаб команды «Динамо-Барнаул» ставил на проигрыш своей команды, что является одним из признаков договорного матча, и поплатился длительной дисквалификацией.

В 2020 году мы выявили только участие футболистов в играх с букмекерскими конторами. Это абсолютно разные истории — как с этической, так и с юридической точек зрения.

Соперники и промежуточные итоги

— Есть мнение , что восьмое место «Динамо-Барнаул» в новой группе «Урал — Приволжье» — это не более чем случайность , потому что соперники отнеслись к нашей команде несерьезно. В весенней части наших футболистов разделают под орех?

— Мы настроены серьезно. В осенней части первенства России динамовцы на каждый матч выходили как на последний бой.

Футболисты «Динамо-Барнаул» провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях. Дмитрий Лямзин

Можно вспомнить несколько сложных матчей, в которых команда завоевала очки, играя в меньшинстве: ничья в Нижнем Новгороде, разгром ижевского «Зенита» и победа над «Ладой» из Димитровграда.

Полузащитник «Динамо-Барнаул» Виктор Липин, чтобы помочь команде, заканчивал последний домашний матч с переломом пальца на ноге. Голкипер Богдан Карюкин в матчах с лидерами отбил два одиннадцатиметровых удара.

Барнаульское «Динамо» разгромило футболистов из Новокузнецка Олег Богданов

Да, были и провальные игры — с «Челябинском» и «Новосибирском». Но в целом выступление «Динамо-Барнаул» в осенней части первенства России можно считать удовлетворительным.

Уверен, что второй круг первенства мы проведем достойно и ребята сделают все возможное, чтобы не посрамить алтайский футбол и не расстроить наших болельщиков.