«Карьера скоротечна, а родина одна»: в «Динамо-Барнаул» ответили футболисту Соболеву на слова о незаслуженных выплатах

Уроженец Барнаула и молодая звезда московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев пообщался с журналистами портала Sport24.ru и резко высказался в отношении местного клуба «Динамо», заявив, что он не заслужил компенсационных выплат.

«Вот я сейчас перешел в „Спартак“. „Динамо-Барнаул“ получило за этот переход условно 20 миллионов рублей. А за что? Все соревнования, бутсы, мячи, аренду зала — все оплачивали родители. За что они получили деньги? За то, что меня воспитали? Но кто меня воспитал? Меня воспитали тренер и родители. За это им огромная благодарность от меня. Единственное, за что городу спасибо, они предоставляли искусственное поле, которое там постелили» — сообщил Александр Соболев.

Он также рассказал историю о том, что родителям воспитанников спортивной школы приходилось сбрасываться на все: от экипировки молодых футболистов до мячей и поездок на соревнования.

Футболист Александр Соболев. www.instagram.com/a.sobolev97/

«Повторю: аренду залов, экипировку, игровую форму, бутсы — все это оплачивали родители. Соревнования, проживание, питание, поезд, самолет — тоже родители. У меня была ситуация, когда у родителей одного парня не было денег — и все скидывались, чтобы ему оплатить поездку в Новороссийск на турнир. Это стоило примерно 30 тысяч. Такие клубы, как «Спартак», «Краснодар», они дают детям все условия. А какие условия создавало и создает «Динамо-Барнаул»?" - задался вопросом футболист.

Напомним, речь идет о компенсационной выплате, которая положена «Динамо-Барнаул» после перехода Александра Соболева в московский клуб «Спартак». На такие же выплаты, к слову, претендует и ФК «Томь», в котором футболист играл несколько лет, уехав из Алтайского края.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Что ответили в клубе

Официальный ответ на слова футболиста размещен на сайте «Динамо-Барнаул». Из него следует, что из 13 млн бюджета клуба 75% идет на зарплату тренерскому и административному составу, в том числе и тренеру Александру Горбунову, который вел Соболева с малых лет.

Игровая форма и инвентарь для проведения тренировочных занятий приобретается в основном за счет партнеров «Динамо» и родителей, говорится в обращении.

«Аренду залов (в 2020 году — это около 2 млн рублей), участие динамовских воспитанников в краевых и городских первенствах, а так же выезды на обязательные всероссийские соревнования оплачивает спортивная школа «Динамо» и профессиональный футбольный клуб «Динамо-Барнаул», который еще несет расходы на содержание спортивной базы, где занимаются молодые спортсмены. Участие в иных турнирах — это решение родителей и тренера, которые сопоставляют необходимость участия и финансовые затраты», — говорится в ответе клуба.

Что касается компенсация, то в «Динамо-Барнаул» отметили, что о грандиозных суммах речь вне идет. Всего о 1,8 млн рублей. Эти выплаты придумал не сам клуб, они прописаны в регламенте РФС.

Футболист Александр Соболев www.instagram.com/a.sobolev97/

«Деньги необходимы спортивной школе, здание которой разваливается на глазах — в аварийном состоянии находится спортивный зал, раздевалки спортсменов и третий этаж здания. Срочно требуется новый автобус. Еще много чего нужно сделать для поддержания нормального функционирования спортивной школы «Динамо», из стен которой вышел не только Александр Соболев, но и Александр Ерохин, Евгений Городов и много других профессиональных футболистов», — отмечают в клубе.

В конце своего обращения «Динамо-Барнаул» пожелало Александру Соболеву удачи в матчах за сборную и «Спартак» и напомнило, что «карьера профессионального спортсмена, увы, скоротечна, а малая родина у каждого одна».