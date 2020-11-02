Барнаульский Дворец спорта начали переделывать из «синей коробки» в «резаный лед»

Подготовительные работы началась две недели назад: специалисты установили модуль крепления, провели электропроводку. Кассеты экрана будут устанавливать еще несколько дней.
По словам Евгения Якунина, генерального директора «Титов-Арены», размер экрана — 6 на 12 метров. Транслировать на нем планируется домашние матчи «Динамо-Алтай», рекламные ролики и полезную информацию.
Летом нынешнего года со стороны центрального входа обновили парапеты.
Что с объектом будет дальше
Установить на фасаде Дворца спорта экран планировалось изначально. С него начнется дальнейшее апгрейд внешнего вида всего здания. Речь идет о втором слое панелей, которые должны сложится в единый образ резаного льда — такова задумка архитектора.
Надо сказать, что поначалу проект «Титов-Арены» экспертное сообщество восприняло в штыки. На градостроительном совете его не приняли.
И лишь спустя некоторое время, когда объект начал преображаться снаружи и внутри, даже самые упертые скептики изменили свое мнение.