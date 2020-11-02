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2 ноября 5°C
Спорт

Барнаульский Дворец спорта начали переделывать из «синей коробки» в «резаный лед»

В конце прошлой недели на фасаде барнаульского Дворца спорта «Титов-Арена» начали монтировать большой мультимедийный экран. Это очередной шаг к преображению спорткомплекса, в результате которого объект получит свой новый образ по типу «резаного льда».

Монтаж экрана на фасаде Дворца спорта.
Монтаж экрана на фасаде Дворца спорта.
Дмитрий Лямзин

Подготовительные работы началась две недели назад: специалисты установили модуль крепления, провели электропроводку. Кассеты экрана будут устанавливать еще несколько дней.

По словам Евгения Якунина, генерального директора «Титов-Арены», размер экрана — 6 на 12 метров. Транслировать на нем планируется домашние матчи «Динамо-Алтай», рекламные ролики и полезную информацию.

Монтаж экрана на фасаде Дворца спорта.
Монтаж экрана на фасаде Дворца спорта.
Дмитрий Лямзин
Монтаж экрана на фасаде Дворца спорта.
Монтаж экрана на фасаде Дворца спорта.
Дмитрий Лямзин
Монтаж экрана на фасаде Дворца спорта.
Монтаж экрана на фасаде Дворца спорта.
Дмитрий Лямзин

Летом нынешнего года со стороны центрального входа обновили парапеты.

Что с объектом будет дальше

Установить на фасаде Дворца спорта экран планировалось изначально. С него начнется дальнейшее апгрейд внешнего вида всего здания. Речь идет о втором слое панелей, которые должны сложится в единый образ резаного льда — такова задумка архитектора.

Надо сказать, что поначалу проект «Титов-Арены» экспертное сообщество восприняло в штыки. На градостроительном совете его не приняли.

Проект капитального ремонта Дворца зрелищ и спорта
Проект капитального ремонта Дворца зрелищ и спорта
предоставлено компанией «Графит»

И лишь спустя некоторое время, когда объект начал преображаться снаружи и внутри, даже самые упертые скептики изменили свое мнение.

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