«Отголоски старого, пришлепки нового»: в барнаульском Дворце зрелищ и спорта отреагировали на критику градсовета

20 июня члены градостроительного совета рассмотрели проект капремонта Дворца зрелищ и спорта и оказались им совершенно недовольны. Они полагают, что здание нарушит ансамбливость площади, поэтому надо максимально сохранить его прежний вид. Разработчик проекта Сергей Черепанов и собственник объекта Михаил Дроздов с этим не согласны. «Любой клуб имеет свою арену. Арена является главным атрибутом клуба, она заточена под него. И оставлять Дворец в той концепции, которая была 1966 году, неправильно. Мы готовы это доказать», — заявил Дроздов. С этого начался наш разговор.

С чем не согласны собственник Дворца спорта и разработчик проекта

1. Отремонтированный Дворец нарушит ансамбливость площади Сахарова

Члены градсовета считают, что объект после проведенного ремонта по тому проекту, который есть, не будет вписываться в ансамбль площади Сахарова, так как здания, находящиеся здесь, относятся к модернистской застройке 80-х годов. И стилистика у них вся выдержанна.

Сергей Черепанов. Анна Зайкова

Сергей Черепанов,

разработчик проекта:

Ансамбль площади Сахарова и площади Советов за последние 15 лет и так серьезно поменялся. Кроме здания правительства Алтайского края все остальные претерпели какие-либо изменения. Я имею в виду здание ЦУМа, гостиницы «Центральной», корпуса классического университета на улице Молодежной, который покрасили в персиковый цвет. На площади Сахарова аналогичная ситуация. Если вспомнить, здание бассейна «Обь» не было таким дико голубым. Изначально его цвет был серым. Сейчас, наверно, будет сложно даже найти фотографии этого объекта в его исходном виде. Театр Драмы после проведенной реконструкции получил отделку натуральным камнем. Я считаю, что каждый объект в этой части города уникален. Они не могут быть «подстрижены» под одну гребенку, это ведь не рядовая жилая застройка. По-моему, очевидно, что театр драмы не должен быть похож на Дворец зрелищ и спорта. Никто же не кинулся красить его в голубой цвет, когда проводился ремонт? Не будем забывать, что на площади Сахарова резервуары резервного водоснабжения — бывший объект ГО и ЧС. На этой территории уже неоднократно предлагали различные проекты коммерческой застройки, в том числе жилищной. В 2007 году член градостроительного совета Александр Деринг, который выступил против нашего проекта, предлагал на этом месте поставить торгово-развлекательный комплекс и административную высотку. Я бы не сказал, что этот объект идеально вписывался в ансамбливость площади или был увязан стилистически.

Концепция перспективного развития пл. Сахарова от мастерской «Классика» dering.ru/

2. Новый собственник должен сохранить типовой проект Дворца

По мнению членов градсовета, типовой проект здания можно считать образцовым. Архитектурный образ дворца уже сложился и его надо обязательно сохранять.

Михаил Дроздов. Анна Зайкова

Михаил Дроздов,

собственник Дворца зрелищ и спорта:

В Праге имеется спортивный объект, который построили еще в 30-х годах прошлого века. Его реконструировали три раза, каждый раз меняя стиль здания в соответствии с эпохой. Сейчас ледовая арена выглядит очень современно.

Сергей Черепанов,

разработчик проекта:

Я согласен, что проект Дворца зрелищ и спорта на 1966 год действительно был прорывным. Но современным требованиям он уже не отвечает. Повторение его прежнего облика с использованием новых материалов станет проигрышным вариантом. На словах это звучит хорошо, но на деле все по-другому. В Советское время таких типовых объектов было 26. И все они претерпели существенные изменения. Попытки сохранения тектоники этих зданий, на мой взгляд, потерпели фиаско. Это не эффектные строения. Отголоски старого и пришлепки нового — так бы я это назвал. Чтобы мы не сделали, чтобы сохранить прежнюю архитектуру, это получится «залипуха», за которую нас также будут ругать.

3. В проекте дворца имеется дисгармония верхнего объема и нижнего стилобата

Городские архитекторы считают, что стилистику первого этажа, где располагается фойе, необходимо распространить на все здание, тем самым сделав его более гармоничным.

Сергей Черепанов,

разработчик проекта:

Дисгармония дисгармонии рознь. В этом вопросе надо учитывать множество моментов. Возьмем мозаичное панно. Исторической ценности оно не представляет. Но если мы начнем его демонтировать, тут же поднимется общественность с криками: «А зачем вы это делаете». Если оставим — тоже будут вопросы и нас обвинят в дисгармонии. Что касается стилобата, то проектное предложение будет доработано и увязано с верхней частью. Собственнику будет предложено поиграть с остеклением, демонтировать панно и использовать его внутри здания для декора. Но это уже будет следующий этап капитального ремонта.

Как ремонтируют Дворец зрелищ и спорта Анна Зайкова

4. В оформлении дворца лучше не использовать сине-белую цветовую гамму общества «Динамо». Эмблему «ДС» нужно сохранить

Евгений Востриков,

гендиректор компании «Домстрой-Барнаул» ( на градостроительном совете 20 июня 2019 года): Вы считаете, если поменяется собственник Большого театра, надо позволить ему разместить логотип компании на фасаде? Неужели вы не понимаете, что Дворец зрелищ и спорта — это своеобразный символ Барнаула. Это здание в центре города, а не где-то на проспекте Энергетиков. И вдруг в угоду каких-то командных вещей, все меняется. А как же история?

Михаил Дроздов,

собственник Дворца зрелищ и спорта:

Нам же как-то надо обозначить, чей это «дом». У каждой команды есть своя эмблема и она обязательно украшает домашний стадион. Что в этом плохого? Мы же не будем писать на Дворце зрелищ и спорта «Редукционно-охладительные установки».

Проект капитального ремонта Дворца зрелищ и спорта предоставлено компанией «Графит»

Сергей Черепанов,

разработчик проекта:

Наш проект образный, он ассоциируется с глыбой льда. Этот образ использовался и при создании «Карандин-Арены». Данную концепцию решили транслировать и сюда. Предложенная цветовая гамма дворца не противоречит ближайшему окружению, часть цветов использовались и раннее в оформлении его фасада, а также в цветовом решении спорткомплекса «Обь». При этом мы постараемся сделать здание максимально белым. Синий цвет будет использоваться на контрасте. В темное время у здания будет работать подсветка. Сейчас с внешней стороны дворец обшивается трехслойными сэндвич-панелями — это одновременно и утеплитель и основа для второго слоя белых металлокассет. Сам лист мы заказывали в Англии. У него благородный синий цвет и срок службы порядка 25 лет.

Будут ли проект вновь представлять на градсовете Конструктивных преобразований новые собственники во Дворце зрелищ и спорта не проводят. Те работы, которые сейчас осуществляются на объекте, относятся к категории «капитальный ремонт». По закону его проект обязательного одобрения градостроительного совета не требует. Пройти данную процедуру разработчики решили для того, чтобы услышать экспертное мнение. Некоторые замечания, например, относительно глухой задней стены дворца, они готовы принять и внести в проект изменения. Стоит ли вновь выходить на заседание градсовета, Сергей Черепанов пока не знает. «Были случаи, когда эту процедуру люди проходили по 4−5 раз и все без результата. В данном вопросе есть масса своих подводных камней», — сообщил он.

О чем еще рассказал Михаил Дроздов

Михаил Дроздов. Анна Зайкова