Как на барнаульском Дворце спорта обновляют фасад и готовятся к заливке льда

Монтаж светодиодной вывески «Титов-Арена» начался на прошлой неделе. Теперь она красуется на центральной части фасада вместе с эмблемой хоккейного клуба «Динамо-Алтай».
Как только новые элементы подключат к фото-таймерам, они будут светиться в темное время суток.
Не исключено, что в нынешнем году здесь же будет установлен мультимедийный экран.
Евгений Якунин,
генеральный директор Дворца спорта «Титов-Арена»:
Фасадную часть спорткомплекса мы продолжим дорабатывать. В планах остается установка второго слоя панелей, которые будут создавать эффект резанного льда. Сроки реализации этих работ будут зависеть от наших финансовых возможностей.
Когда откроется объект
С 10 июля указом губернатора Виктора Томенко разрешены спортивные тренировки команд мастеров в закрытых помещениях при условии их загрузки на 25%.
Во Дворце спорта к возвращению хоккеистов-профессионалов активно готовятся — завершают текущий ремонт, собирают документы для получения паспорта готовности о соблюдении всех требований Роспотребнадзора.
К заливке льда на «Титов-Арене» будут готовы в начале августа.
Для массовых мероприятий объект будет оставаться закрытым. Как уже поясняли в краевом минспорте, открыть спорткомплексы региона можно будет лишь на третьем этапе снятия коронавирусным ограничений.
Пока в регионе введен только первый этап.