Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июля 19°C
Коронавирус
Спорт

Как на барнаульском Дворце спорта обновляют фасад и готовятся к заливке льда

В барнаульском Дворце спорта «Титов Арена» продолжаются ремонтные работы. На этой неделе завершится монтаж нового парапета центральной части фасада. Руководство спорткомплекса рассказало altapress.ru, что еще может измениться во внешнем облике объекта.

Барнаульский Дворец спорта "Титов-Арена". Июль 2020.
Барнаульский Дворец спорта "Титов-Арена". Июль 2020.
Анна Зайкова

Монтаж светодиодной вывески «Титов-Арена» начался на прошлой неделе. Теперь она красуется на центральной части фасада вместе с эмблемой хоккейного клуба «Динамо-Алтай».

Как только новые элементы подключат к фото-таймерам, они будут светиться в темное время суток.

Не исключено, что в нынешнем году здесь же будет установлен мультимедийный экран.

Евгений Якунин,
генеральный директор Дворца спорта «Титов-Арена»:

Фасадную часть спорткомплекса мы продолжим дорабатывать. В планах остается установка второго слоя панелей, которые будут создавать эффект резанного льда. Сроки реализации этих работ будут зависеть от наших финансовых возможностей.

Барнаульский Дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;. Июль 2020.
Барнаульский Дворец спорта «Титов-Арена». Июль 2020.
Анна Зайкова

Когда откроется объект

С 10 июля указом губернатора Виктора Томенко разрешены спортивные тренировки команд мастеров в закрытых помещениях при условии их загрузки на 25%.

Во Дворце спорта к возвращению хоккеистов-профессионалов активно готовятся — завершают текущий ремонт, собирают документы для получения паспорта готовности о соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Барнаульский Дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;. Июль 2020.
Барнаульский Дворец спорта «Титов-Арена». Июль 2020.
Анна Зайкова

К заливке льда на «Титов-Арене» будут готовы в начале августа.

Для массовых мероприятий объект будет оставаться закрытым. Как уже поясняли в краевом минспорте, открыть спорткомплексы региона можно будет лишь на третьем этапе снятия коронавирусным ограничений.

Пока в регионе введен только первый этап.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость