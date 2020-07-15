Как на барнаульском Дворце спорта обновляют фасад и готовятся к заливке льда

В барнаульском Дворце спорта «Титов Арена» продолжаются ремонтные работы. На этой неделе завершится монтаж нового парапета центральной части фасада. Руководство спорткомплекса рассказало altapress.ru, что еще может измениться во внешнем облике объекта.

Монтаж светодиодной вывески «Титов-Арена» начался на прошлой неделе. Теперь она красуется на центральной части фасада вместе с эмблемой хоккейного клуба «Динамо-Алтай».

Как только новые элементы подключат к фото-таймерам, они будут светиться в темное время суток.

Не исключено, что в нынешнем году здесь же будет установлен мультимедийный экран.

Евгений Якунин,

генеральный директор Дворца спорта «Титов-Арена»:

Фасадную часть спорткомплекса мы продолжим дорабатывать. В планах остается установка второго слоя панелей, которые будут создавать эффект резанного льда. Сроки реализации этих работ будут зависеть от наших финансовых возможностей.

Барнаульский Дворец спорта «Титов-Арена». Июль 2020. Анна Зайкова

Когда откроется объект

С 10 июля указом губернатора Виктора Томенко разрешены спортивные тренировки команд мастеров в закрытых помещениях при условии их загрузки на 25%.

Во Дворце спорта к возвращению хоккеистов-профессионалов активно готовятся — завершают текущий ремонт, собирают документы для получения паспорта готовности о соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Барнаульский Дворец спорта «Титов-Арена». Июль 2020. Анна Зайкова

К заливке льда на «Титов-Арене» будут готовы в начале августа.

Для массовых мероприятий объект будет оставаться закрытым. Как уже поясняли в краевом минспорте, открыть спорткомплексы региона можно будет лишь на третьем этапе снятия коронавирусным ограничений.

Пока в регионе введен только первый этап.