Кокаин нашли в пробах британского легкоатлета из олимпийской сборной

В пробах британского легкоатлета Оливера Дастина обнаружен кокаин. Спортсмена могут исключить из состава олимпийской сборной, сообщает The Times.

Агент Дастина Стивен Хаас заявил, что говорить о положительном тесте на наркотики его подопечного «некорректно».

Сам легкоатлет уверен, что его пробу загрязнили кокаином специально, пишет polit.ru.

Оливер Дастин получил место в британской олимпийской сборной после отборочного турнира — на забеге в 800 метров он показал результат 1.43,82, что является девятым результатом в сезоне.

Ранее у российских гребцов-олимпийцев в допинг-пробах нашли мельдоний. Это стало катастрофой для Федерации гребного спорта России (ФГСР) в преддверии Олимпиады в Токио, заявил президент организации Алексей Свирин.