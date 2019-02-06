Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста

Тверской суд Москвы 6 февраля продлил срок содержания под стражей футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу и еще одному фигуранту до 8 апреля, сообщает РИА Новости.

Дело содержит 16 томов, при этом обвиняемые начали знакомиться с материалами только в конце января. Потерпевшие и их адвокаты отказались знакомиться с материалами, ссылаясь на занятость. По мнению защиты, это нарушает соблюдение сроков разумности расследования дела, согласно статье 6.1 УПК РФ, за счет удержания под стражей обвиняемых.

Ранее сообщалось, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержатся в хороших условиях в СИЗО «Бутырка». Их переселили в отдельный корпус, который сотрудники и заключенные между собой так и называют — ОК или ОКИ.

Футболистов не заставляют мыть туалеты, но они выполняют эту работу в порядке очереди.

Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев были арестованы 11 октября по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой