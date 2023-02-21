Краевой министр прояснил судьбу проданного Ракшину спорткомплекса «Обь» в Барнауле

Дальнейшая приватизация спортивного комплекс «Обь», 49% акций которого в 2021 году выкупила фирма бизнесмена Евгения Ракшина, не планируется. Об этом 21 февраля в ходе «Парламентского часа» в АКЗС сообщил министр спорта края Максим Рябцев. Он пообещал, что объект постепенно будут приводить в порядок.

По словам министра, на сегодняшний день 51% акций спорткомплекса принадлежит Алтайскому краю. В «Оби» располагаются на постоянной основе четыре спортивные школы с общей численностью детей более 1,5 тыс.

Здесь же работает филиал Врачебно-физкультурного диспансера, в котором наблюдаются 4 тыс. спортсменов.

Несмотря на то, что капитального ремонта объект не видел много лет, он является функционирующим и внесен в соответствующий реестр. Более того, министр пообещал, что текущий ремонт «Оби» продолжится. Что именно будет сделано, он не пояснил.

Как проходит ремонт

Как сообщил altapress.ru директор спорткомплекса Сергей Кашников, работы будут точечными. Например, планируется заменить фильтры в детском бассейне и перекрыть часть кровли. Эти работы начали еще в прошлом году и потратили на это 420 тыс. рублей.

Сергей Кашников , председатель федерации плавания в Алтайском крае. Дмитрий Лямзин

«У нас серьезно подскочила плата за электроэнергию и отопление. При одинаковом количестве гигаколорий в 2021 и 2022 годах мы заплатили за тепло только в декабре на 500 тыс. больше. Поэтому выделить сразу большую сумму на ремонт мы не можем — все очень дорого», — объяснил Сергей Кашников.

По его словам, новый совладелец с момента покупки пакета акций на контакт не выходил, свое видение развития спорткомплекса «Обь» не обсуждал.

Как проходила продажа

Продажа 49% акций спорткомплекса произошла еще летом 2021 года. Покупателем выступила барнаульская компания «Магистраль», зарегистрированная по адресу: Павловский тракт, 251.

Здесь же располагается торговый центр «Лето». Основной вид деятельности «Магистрали» связан с организацией стоянок транспортных средств. Уставной капитал — 20 тыс. рублей. Учредителем фирмы выступает Роман Пипуныров. Он руководит еще четырьмя организациями, и все они зарегистрированы по одному адресу с центральный офисом компании «Мария-Ра».

Торговый центр «Лето». Анна Зайкова

При этом напомним, что ранее ряд СМИ назвал новым совладельцем объекта Михаила Дроздова, который три года назад выкупил у организации Дворец зрелищ и спорта. Редакции altapress.ru предприниматель рассказал, как все было на самом деле.