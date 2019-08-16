Краевой минспорт и мэрия разъяснили ситуацию со спортплощадкой в Заринске

Министерство спорта Алтайского края и администрация Заринска ответили критику «справедливороссов» относительно ремонта спортивной площадки на стадионе «Юность». Чиновники заверяют, что все работы будут выполнены в срок и в соответствии с утвержденной документацией.

Напомним, представители «Справедливой России» высказали предположение, что кто-то специально делает дыры на спортплощадке возле стадиона «Юность», чтобы затем под видом ремонта ее ликвидировать.

К ситуации подключился депутат Госдумы Александр Терентьев, который напомнил, что спортплощадку построили еще в 2011 году по партийному проекту. Он отметил, что реконструкции стадиона может вообще не быть, так как непонятно, откуда в городском бюджете найдутся необходимые для этого 7,5 млн рублей. Терентьев недоумевал, как и почему ремонт спортплощадки не вписался в общий проект преобразований на стадионе.

В свою очередь мэрия Заринска изучила этот вопрос и сообщила депутату, что покрытие спортплощадки значительно разрушено — в некоторых местах дыры составляют от 30 см до метра. Во-вторых, для совмещения спортплощадки с устанавливаемой дренажной системой необходим поднимать участок земли, на котором она расположена, примерно на 18 см.

Но минспорт и мэрия Заринска поспешили успокоить и «эсеров», и любителей заринской спортплощадки, что она не исчезнет. В их ответе говорится:

Согласно проектной документации на месте указанной спортивной площадки будет уложено новое резино-наливное покрытие (двухслойное, бесшовное, из резиновой крошки толщиной 13 мм), на которой будут устроены спортивные площадки общей площадью 960 кв. метров.

Необходимые средства для этого в городском бюджете запланированы.