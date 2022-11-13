Краевую школу самбо предлагают открыть в Барнауле

В январе 2016 года Алтайский центр самбо заработал на базе реконструированного здания спорткомплекса вагоноремонтного завода.
Этот зал в Барнауле единственный. Там проводят городские, краевые и региональные соревнования по самбо. В них принимают участие молодежь, взрослые, а также силовые структуры.
По словам координатора партпроекта «Единой России» «Zа самбо» в Алтайском крае Алексея Кунгурцева, создание краевой школы на базе этого центра позволит получить самостоятельное подразделение и заниматься развитием краевого спорта.
Также спикер краевого парламента Александр Романенко добавляет, что на создание спортивных школ нужно искать финансирование с помощью федеральных и внебюджетных средств.
Напомним, единороссы запустили в Алтайском крае партийный проект «Zа самбо».