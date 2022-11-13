13 ноября
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Спорт

Краевую школу самбо предлагают открыть в Барнауле

Самостоятельную школу самбо в Барнауле могут открыть на базе Алтайского центра самбо имени В.А. Метелицы, сообщает пресс-служба АКЗС.

В Барнауле хотят создать краевую спортшколу самбо на базе центра самбо имени В.А. Метелицы.
В Барнауле хотят создать краевую спортшколу самбо на базе центра самбо имени В.А. Метелицы.
Пресс-служба АКЗС.

В январе 2016 года Алтайский центр самбо заработал на базе реконструированного здания спорткомплекса вагоноремонтного завода.

Этот зал в Барнауле единственный. Там проводят городские, краевые и региональные соревнования по самбо. В них принимают участие молодежь, взрослые, а также силовые структуры.

По словам координатора партпроекта «Единой России» «Zа самбо» в Алтайском крае Алексея Кунгурцева, создание краевой школы на базе этого центра позволит получить самостоятельное подразделение и заниматься развитием краевого спорта.

Также спикер краевого парламента Александр Романенко добавляет, что на создание спортивных школ нужно искать финансирование с помощью федеральных и внебюджетных средств.

Напомним, единороссы запустили в Алтайском крае партийный проект «Zа самбо».

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