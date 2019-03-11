Крестят и красят: что происходит за кулисами чемпионата Алтайского края по бодибилдингу

9 марта в барнаульском ДК «Моторостроителей» прошел открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу, который собрал 74 участника из разных регионов Сибири. Посмотреть на атлетическое шоу пришли более 500 зрителей. Altapress.ru решил заглянуть за кулисы и узнать, что делают спортсмены и их тренеры в самый ответственный момент перед выходом на сцену.

Как наносят грим?

На место соревнования спортсмены приезжают заранее — минимум за два часа. Это время необходимо для нанесения на тело специального грима. Один из самых титулованных алтайский бодибилдеров Александр Барбашин рассказывает, что еще десять лет назад в этом плане все было примитивно.

Масляная «краска» для тела выпускалась в баночках. Она жутко пачкала одежду и была не особо приятна к телу. Наносили ее спортсмены прямо руками, похлопывая по телу. Смыть этот грим можно было только жидкостью для мытья посуды.

Сейчас профессиональный грим Jan Tana на соревнования в Барнауле привозят из США. Аналогов ему в России пока нет. Стоимость этой услуги на алтайском чемпионате составляет 3 тысячи рублей.

Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Александр Барбашин,

вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Алтайского края:

Когда-то я сам занимался гримом. Сейчас много других забот. У нас есть команда-профессионалов, которая работала на региональных соревнования, на чемпионатах Сибири и России.

Грим наносится, как правило, в два слоя. Сначала первый, затем 40−60 минут высыхания, потом второй слой. Оттенок у всех спортсменов один, максимально приближенный к темному загорелому цвету кожи.

Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Перед процедурой «покраски» атлеты принимают душ, очищают кожу скрабом, проводят полную депиляцию, причем как женщины, так и мужчины.

Смыть грим можно с первым же походом в душ.

Как выбирают костюмы?

У мужчин в этом плане все консервативно и минималистично. На бодибилдерах — черные плавки с шириной боковой полоски не более двух сантиметров, закрывающие две трети ягодицы. И никаких стрингов тут быть не может в принципе.

На спортсменах, выступающих в категории пляжный бодибилдинг, можно увидеть шорты-бермуды по колено.

Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Для девушек подбор соревновательных костюмов — это отдельная тема. Все купальники, как правило, покупаются под заказ. Сначала делают «базу», затем выкладывают ее стразами.

Стоимость такого «произведения» начинается от 30 тысяч рублей. Кто-то делает соревновательный купальник сам, что выходит значительно дешевле.

Девчонки рассказывают, можно попробовать сэкономить и купить в интернете купальник б/у. Но это как кот в мешке: совсем не знаешь, что в итоге получишь.

Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Нелли Мошкина, вице-чемпионка России по фитнес-бикини, а ныне судья соревнований и тренер, рассказывает: вот уже несколько сезонов в тренде красный цвет. Каждый второй купальник на атлетках в его оттенках.

«Красный цвет победителей, он больше привлекает взгляд», — объясняет Нелли.

Какой делают макияж и прическу?

Макияж спортсменок напоминает больше боевой раскрас — накладные ресницы, густой слой теней на глазах, яркая помада.

Но это скорее вынуждено — свет софитов на сцене высветляет лицо, поэтому если девушка будет не накрашена, она будет смотреться блекло. Для соревнований, где оценивается весь образ, это не допустимо.

Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Конечно, если с таким макияжем выйти на улице в повседневный день, люди от тебя будут шарахаться", — рассказывает Нелли Мошкина.

Макияж девушки наносят за несколько часов до соревнования либо в салоне, либо тут же в фойе. Стоит это от 2,5 тысяч рублей.

Алина Кожемякина, приехавшая на алтайский чемпионат из Кемерово, объясняет: в этом плане можно обойтись и своими силами. Особенно это помогает на выездах в другие регионы, когда искать специалиста по мейкапу сложнее, чем в родном городе.

На такой случай Алина припасла чемоданчик профессиональной косметики на 10 тысяч рублей.

Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Что же касается причесок, то у фитоняшек тут тренд один — длинные прямые волосы. Кто-то из них завивает кудряшки, но это скорее исключение.

По словам Нелли Мошкиной, цвет волос при этом тоже важен. В спорте ты либо блондинка, либо брюнетка. Рыженьких здесь, как правило, нет. Тренеры заставляют их нещадно перекрашиваться.

Мешают ли атлетам татуировки на теле?

В этом плане все сугубо индивидуально. Специалисты объясняют: татуировки идут во вред, если они ломают пропорции тела или скрывают рельеф. Так, неудачными для мужского бодибилдинга считаются татуировки на спине.

У девушек тоже есть «запретные зоны».

Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Нелли Мошкина,

вице-чемпионка России по фитнес-бикини , судья соревнований:

У нас на сцену как-то вышла девушка, у которой во всю ягодицу была татуировка в виде земного шара. Ее фотографии были безумно популярны, но она ничего не выигрывала.

Тренируются ли перед выходом на сцену?

Перед самым выходом на сцену бодибилдеры должны быть максимально подготовленными. Чтобы подчеркнуть сухость мышц, перед стартом спортсмены «пампятся» — выполняют несколько многоповторных упражнений с легким весом.

Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Начинается это за 15−20 минут, главная цель — нагнать кровь в мышцы, сделав их тем самым еще объемнее.

У девушек, выступающих в категории фитнес-бикини, таких упражнений по минимуму.

Едят ли атлеты перед соревнованиями?

У каждого из участников соревнований по бодибилдингу своя система подготовки, поэтому режим питания и питья перед самими стартами у всех разный.

Александр Барбашин,

вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Алтайского края:

Кто-то не пьет полтора суток перед выходом на сцену, кто-то голодает, кто-то, наоборот, нагружается в последние часы простыми углеводами, чтобы стать максимально больше. Одного сценария нет, все зависит от исходного состояния спортсмена.

В любом случае, для участников чемпионата Алтайского края организаторы всегда предусматривают обед. В этом году — рис с кусочком рыбы или курицы и овощным салатом.

Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Как правило, сразу после соревнований спортсмены обязательно едят. И это скорее психологический релакс, помогающий восстановиться. Размеры порции и ее наполнение зависят оттого, предстоят ли атлету в ближайшие дни еще старты.

Чем может помочь тренер?

Главная задача тренера перед выходом его подопечного на сцену — поддержать морально. «Важно передать спортсмену частичку своего спокойствия», — объясняет Нелли Мошкина.

Закульсье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Александр Барбашин,

вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Алтайского края: