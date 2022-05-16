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Спорт

Кубок Стэнли в Россию в этом году не привезут

Российские игроки не смогут привезти Кубок Стэнли к себе на родину в этом году, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Владимир Тарасенко и Кубок Стэнли.
Владимир Тарасенко и Кубок Стэнли.
Пресс-служба хоккейного клуба "Сибирь" / hcsibir.ru

«Шансов — ноль. НХЛ разорвала официальные отношения с Россией, отказалась от трансляций, закрыла русскоязычную версию. Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги», — сказал источник.

Завоевавший Кубок Стэнли хоккеист имеет право единолично пользоваться трофеем один день.

Кубок в России

Ранее после завоевания главного трофея плей-офф Национальной хоккейной лиг (НХЛ) этим правом пользовались практически все российские игроки.

Два последних года в плей-офф побеждала «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которой выступают Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев.

Также в прошлом сезоне за «молний» выступал Александр Волков, ныне представляющий СКА, пишет Газета.Ru.

До этого трофей в Россию привозили Евгений Малкин, Александр Овечкин и множество других хоккеистов.

В 2019 году Кубок был в Новосибирске.

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