Кубок Стэнли в Россию в этом году не привезут

Российские игроки не смогут привезти Кубок Стэнли к себе на родину в этом году, сообщает « Матч ТВ » со ссылкой на источник.

«Шансов — ноль. НХЛ разорвала официальные отношения с Россией, отказалась от трансляций, закрыла русскоязычную версию. Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги», — сказал источник.

Завоевавший Кубок Стэнли хоккеист имеет право единолично пользоваться трофеем один день.

Кубок в России

Ранее после завоевания главного трофея плей-офф Национальной хоккейной лиг (НХЛ) этим правом пользовались практически все российские игроки.

Два последних года в плей-офф побеждала «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которой выступают Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев.

Также в прошлом сезоне за «молний» выступал Александр Волков, ныне представляющий СКА, пишет Газета.Ru.

До этого трофей в Россию привозили Евгений Малкин, Александр Овечкин и множество других хоккеистов.

В 2019 году Кубок был в Новосибирске.