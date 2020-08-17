Любители горнолыжного спорта на Алтае разочарованы тем, что здание спортшколы для детей строится уже семь лет

С 2013 года ведется строительство детской спортивной школы олимпийского резерва «Горные лыжи» в Белокурихе. Затянувшийся процесс связан с проволочками в региональном минспорте, пишет «Российская газета».

Об этом изданию рассказали представители родительского комитета при спортшколе. Они сообщили, что старое здание, предназначавшееся для детей, было снесено, а новое обещали построить достаточно быстро.

Ребят временно разместили в подвале спорткомплекса «Благодать». Однако временная стоянка оказалась многолетней. При этом никто не учел, что в подвале нельзя хранить спортинвентарь из-за сырости и плесени.

Член родительского комитета Алексей Кузнецов рассказал «РГ», что в горнолыжной спортшколе занимается много кандидатов в мастера и разрядников. Но условия для них с каждым годом становятся все хуже и хуже.

«Сдать в эксплуатацию новое здание обещали в 2019 году, но уже второе лето к завершающему этапу работ никто не приступает. При этом есть стены и крыша, подведены электроснабжение и канализация. Осталось устранить недочеты с утеплением крыши, подключить газ и воду, благоустроить территорию», — пишет правительственная газета.

При этом руководство спортшколы указывает на «пассивность регионального минспорта», которое является заказчиком всех работ.

Не исключено, что родители юных спортсменов вынуждены будут написать открытое обращение к президенту Владимиру Путину, который, как известно тоже любит покататься на горных лыжах. Кстати, после одной из поездок президента в Белокуриху и было принято решение о создании спортшколы «Горные лыжи».