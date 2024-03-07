Массово отравились дети на соревнованиях по боксу

В Пензе юные боксеры попали в больницу с признаками отравления, сообщает Telegram-канал Mash.

11 спортсменов попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию из гостиничного комплекса «Вавеллит». Там остановились участники, тренеры и судьи соревнований по боксу.

Дети обедали в столовой гостиницы.

С места изъяли пробы пищи и воды, указывает Газета.Ru. Полиция проводит проверку.

Ранее более 60 россиян отравились едой из бургерной.

Между тем на Алтае пойдет под суд директор туркомплекса за массовое отравление детей. 16 детей, прибывших из Новосибирска на спортивную смену, и девять работников комплекса заразились кишечной инфекцией. Их госпитализировали.

Деятельность туристического комплекса приостановили на 90 суток по решению суда.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили в прокуратуру.

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