Матч отменили. У барнаульских баскетболистов нашли коронавирус

Матч 1/16 финала Кубка России должен был состояться 4 октября.
Новую дату в БК «Барнаул» обещали сообщить позже.
Ранее стало известно, что домашние матчи хоккейного клуба «Динамо-Алтай» не состоятся — часть игроков заразились коронавирусом.
Баскетбольный клуб «Барнаул» отменил матч с ПБК «Руна-баскет» из-за того, что в барнаульской команде выявили случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Матч 1/16 финала Кубка России должен был состояться 4 октября.
Новую дату в БК «Барнаул» обещали сообщить позже.
Ранее стало известно, что домашние матчи хоккейного клуба «Динамо-Алтай» не состоятся — часть игроков заразились коронавирусом.
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