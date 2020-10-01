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Спорт

Матч отменили. У барнаульских баскетболистов нашли коронавирус

Баскетбольный клуб «Барнаул» отменил матч с ПБК «Руна-баскет» из-за того, что в барнаульской команде выявили случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Баскетбол.
Баскетбол.
russiabasket.ru

Матч 1/16 финала Кубка России должен был состояться 4 октября.

Новую дату в БК «Барнаул» обещали сообщить позже.

Ранее стало известно, что домашние матчи хоккейного клуба «Динамо-Алтай» не состоятся — часть игроков заразились коронавирусом.

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