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Спорт

«Матч ТВ» пытается оспорить проигрыш контракта на трансляцию Кубка по гребле в Барнауле

«Национальный спортивный телеканал» («Матч ТВ») подал жалобу в антимонопольную службу на Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края. Уведомление об этом опубликовано в базе решений и правовых актов ФАС.

"Кубок Чемпионов" по гребле в Барнауле
"Кубок Чемпионов" по гребле в Барнауле
Анна Зайкова

Заявитель жалуется на действия Центра при проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по подготовке и проведению прямых телевизионных трансляций в рамках II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

УФАС потребовал письменные пояснения по содержанию жалобы и обосновывающие документы, копию подписанной закупочной документации и другие документы.

На сайте РосТендер говорится, что контракт на услуги по подготовке и проведению телетрансляции этапа Кубка мира в Барнауле выиграла компания «Регион-Телеком» из Тюменской области.

Начальная цена контракта составляла 11,6 млн рублей. Тюменская телекомпания предложила за свои услуги 10,6 млн рублей, а второй участник торгов, «Национальный спортивный телеканал», — 10,7 млн рублей.

Рассмотрение жалобы состоится 14 мая.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле пройдет с 20 по 23 мая.

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