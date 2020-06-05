Мэр Барнаула лично прошелся по дорожкам, которыми очень недоволен чемпион мира

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил стадион «Динамо», где идет масштабный ремонт. Мэр считает, что после реконструкции стадион должен стать центром любительского спорта города и края.

Президент АНО ПФК «Динамо-Барнаул» Алексей Минин рассказал, что уже заканчивается обустройство новых легкоатлетических беговых дорожек по проекту «Спорт — норма жизни», который реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Постелить многофункциональное рулонное покрытие на главной спортивной арене края решили в региональном министерстве спорта, так как легкоатлетические дорожки стадиона давно требовали ремонта, сообщает пресс-центра мэрии.

«После завершения этих работ на легкоатлетической зоне стадиона „Динамо“ смогут заниматься воспитанники Алтайского училища олимпийского резерва, учащиеся спортивных школ, студенты барнаульских вузов и другие любители здорового образа жизни», — сообщил Минин.

Ранее про качество дорожек высказался известный легкоатлет Сергей Шубенков. Спортсмен назвал обновленные дорожки «настоящим косяком» из-за их хлипкости. Тренироваться на них профессиональным спортсменам не получится.

Что еще обновят на «Динамо»

На арене стадиона установят новые уличные тренажеры для занятий силовыми видами спорта и воркаутом.

Идет подготовка к строительству мини-футбольной площадки с современным искусственным покрытием.