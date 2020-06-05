Мэр Барнаула лично прошелся по дорожкам, которыми очень недоволен чемпион мира

Президент АНО ПФК «Динамо-Барнаул» Алексей Минин рассказал, что уже заканчивается обустройство новых легкоатлетических беговых дорожек по проекту «Спорт — норма жизни», который реализуется в рамках национального проекта «Демография».
Постелить многофункциональное рулонное покрытие на главной спортивной арене края решили в региональном министерстве спорта, так как легкоатлетические дорожки стадиона давно требовали ремонта, сообщает пресс-центра мэрии.
«После завершения этих работ на легкоатлетической зоне стадиона „Динамо“ смогут заниматься воспитанники Алтайского училища олимпийского резерва, учащиеся спортивных школ, студенты барнаульских вузов и другие любители здорового образа жизни», — сообщил Минин.
Ранее про качество дорожек высказался известный легкоатлет Сергей Шубенков. Спортсмен назвал обновленные дорожки «настоящим косяком» из-за их хлипкости. Тренироваться на них профессиональным спортсменам не получится.
Что еще обновят на «Динамо»
На арене стадиона установят новые уличные тренажеры для занятий силовыми видами спорта и воркаутом.
Идет подготовка к строительству мини-футбольной площадки с современным искусственным покрытием.
«По завершению реконструкции стадион „Динамо“ должен стать не только ареной для проведения матчей профессионального футбольного клуба и игр молодежных динамовских команд, но и центром любительского спорта города и края», — сказал Вячеслав Франк.