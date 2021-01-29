Министр спорта России прокомментировал допинг-историю Шубенкова и собрался с ним встретиться

29 января Барнаул с официальным визитом посетил министр спорта России Олег Матыцин. Общаясь с журналистами, он попросил не делать поспешных выводов из разразившегося скандала вокруг легкоатлета Сергея Шубенкова и подтвердил, что хочет с ним пообщаться.

Олег Матыцин,

министр спорта России:

Я прошу всех бережно и уважительно относиться к личной жизни спортсмена, в данном случае Сергея Шубенкова. До момента пока не получено официальное подтверждение со стороны Всемирного антидопингового агентства, никаких заявлений я делать не буду. Свое отношение очень четко уже выразила Всероссийская Федерация легкой атлетики.

По словам министра, когда происходит муссирование слухов, это негативно сказывается на моральном состоянии спортсменов.

Олег Матыцин,

министр спорта России:

Сергей Шубенков — это достояние нашей легкой атлетики. Он — яркий пример служению спорту. Не надо делать пиара в статьях и социальных сетях.

На вопрос, не планирует ли министр встретиться с Шубенковым и пообщаться, он ответил: «Планирую».

Олег Матыцин прибыл в Барнаул утром 29 января.

Ранее altapress.ru сообщил, что главный тренер профессиональной команды «Алтай» Степан Багиян попросил министра ускорить процесс строительства в крае спорткомплекса для настольного тенниса. Тот ответил, что теннис ему близок. Но на просьбу пока не ответил ни да, ни нет.