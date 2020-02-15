«Мистер биатлон» предложил сажать спортсменов за допинг

Тихонов считает, что в России необходимо принять закон, согласно которому спортсмены будут подвергнуты наказанию за применение допинга.

«Сегодня отсутствуют какие-либо правила. Сейчас нужно действовать не руководству СБР, а принимать решения в Кремле, потому что это позорит Россию. Необходимо принять закон, как в Италии — пять лет тюрьмы. В Белоруссии пожизненная дисквалификация, а в России ничего. Кого-нибудь у нас наказали за эти дела? Нет», — сказал титулованны спортсмен.

По мнению Тихонова, необходимо принять закон о допинге, пишет News.ru.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещенного вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он лишен золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.

Помимо этого, российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Фактически будет отменён только один результат — шестое место на этапе в Анси в 2013 году в составе эстафетной команды на Кубке мира.

О Тихонове

Александр Тихонов — лучший биатлонист XX столетия. В 1977 году мировая общественность назвала его «Мистер биатлон». Уникальное достижение — победа на четырех зимних Олимпиадах подряд — принадлежит советскому биатлонисту Александру Тихонову.