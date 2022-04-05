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Спорт

«Мистер биатлон» выделил основную проблему российского спорта

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выделил основную проблему российского спорта.

Лыжи.
Лыжи.
СС0

«Самая страшная проблема в нашей стране, что на должностях президентов федераций работают не профессионалы, как в той же легкой атлетике или биатлоне. Есть всего три федерации, где президенты работают отлично — борьба, лыжные гонки и фигурное катание. Елена Вяльбе и Михаил Мамиашвили — примеры, как нужно работать, для руководителей остальных наших спортивных федераций», — приводит слова Тихонова Sport24.

Футбольная тусовка

Специалист также высказал свое отношение к популярности футбола в России.

«Почему все-таки футбол имеет такую популярность у нас в стране сейчас? Нашим людям нужно где-то потусоваться. Больше идти некуда», — заявил олимпийский чемпион.

Олимпийская цифра

Российские лыжники на Олимпийских играх в Пекине завоевали 11 медалей.

О чемпионе

Александр Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону.

Лучший биатлонист XX столетия. В 1977 году мировая общественность назвала его «Мистер биатлон».

Уникальное достижение — победа на четырех зимних Олимпиадах подряд — принадлежит советскому биатлонисту Александру Тихонову.

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