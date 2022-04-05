«Мистер биатлон» выделил основную проблему российского спорта

«Самая страшная проблема в нашей стране, что на должностях президентов федераций работают не профессионалы, как в той же легкой атлетике или биатлоне. Есть всего три федерации, где президенты работают отлично — борьба, лыжные гонки и фигурное катание. Елена Вяльбе и Михаил Мамиашвили — примеры, как нужно работать, для руководителей остальных наших спортивных федераций», — приводит слова Тихонова Sport24.