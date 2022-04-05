«Мистер биатлон» выделил основную проблему российского спорта

«Самая страшная проблема в нашей стране, что на должностях президентов федераций работают не профессионалы, как в той же легкой атлетике или биатлоне. Есть всего три федерации, где президенты работают отлично — борьба, лыжные гонки и фигурное катание. Елена Вяльбе и Михаил Мамиашвили — примеры, как нужно работать, для руководителей остальных наших спортивных федераций», — приводит слова Тихонова Sport24.
Футбольная тусовка
Специалист также высказал свое отношение к популярности футбола в России.
«Почему все-таки футбол имеет такую популярность у нас в стране сейчас? Нашим людям нужно где-то потусоваться. Больше идти некуда», — заявил олимпийский чемпион.
Олимпийская цифра
Российские лыжники на Олимпийских играх в Пекине завоевали 11 медалей.
О чемпионе
Александр Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону.
Лучший биатлонист XX столетия. В 1977 году мировая общественность назвала его «Мистер биатлон».
Уникальное достижение — победа на четырех зимних Олимпиадах подряд — принадлежит советскому биатлонисту Александру Тихонову.