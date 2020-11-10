Волонтеры, развлечения и брокколи на обед: каким в идеале будет барнаульский Кубок мира по гребле для болельщиков и спортсменов

К декабрю основные строительные работы на барнаульском гребном канале, который в мае 2021 года примет этап Кубка мира, будут завершены. Весной следующего года здесь начнут наводить лоск. Но готовность спортобъекта — не единственная забота организаторов. За ближайшие семь месяцев им предстоит решить массу не менее важных вопросов. Об идеальной дистанции, развлечениях для зрителей и веганском меню спортсменов разузнал altapress.ru.

Что должно быть на дистанции

Болгарский каноист Мартин Маринов блистал на мировой спортивной арене почти 30 лет. В его копилке две бронзовые медали летних Олимпийских игр, серебро и бронза чемпионатов мира, бронза чемпионата Европы и много чего еще.

Есть у Мартина и титул «Мистер Болгария — 1993». Красавец-мужчина до сих пор сводит с ума женское население своей страны.

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Сейчас он — технический директор Международной федерации каноэ (ICF). Его основная задача — помочь принимающей крупные соревнования стороне сделать все идеально. Хотя сам Мартин признается, что до истинного идеала пока никто не дотягивал.

Он рассказывает: на дистанции главное — дать шанс всем спортсменам быть в равных условиях. Не допускается, чтобы один участник двигался без преград, а другой из-за каких-то проблем на своей дорожке преодолевал дополнительные трудности.

Идеальным в этом отношении Мартин считает гребной канал в Москве: никаких заграждений, если ветер и поднимает волну, то с ней приходится справляться всем спортсменам на дистанции. И это честно.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

По правилам ICF, гребной канал, претендующий на проведения крупных стартов, должен быть глубиной не менее 2 метров. В Барнауле — 16 метров, что гораздо лучше.

На дистанции — девять дорожек, каждая по девять метров шириной. Длина каждой дистанции должна быть геодезически вымеренной. Если это тысяча метров, то так и должно быть в реальности, не только на бумаге.

Обводной канал, который в 2020 году достроили в Барнауле — вещь незаменимая. По нему финишировавшие спортсмены возвращаются на старт, не мешая другим на дорожках, разминаются. Здесь же передвигаются судьи на катамаранах.

Остров, отделяющий обводную часть от основного канала, при этом гасит волну.

Что нужно для спортсменов

Гребцы — народ непритязательный, объясняет Мартин Маринов. Своей спортивной звездностью они особо не бравируют и жестких требований по условиям приема не предъявляют.

В идеале организаторы должны заранее предоставить сборным три варианта размещения на выбор, на одном из которых они и останавливаются. И это необязательно должны быть гостиницы уровня пять звезд.

Что касается меню, то здесь организаторам придется постараться. Дело в том, что помимо европейцев в Барнаул приедут гребцы из Китая, Индии и мусульманских стран, которые предъявляют к еде особые требования.

На самом гребном канале у спортсменов в первую очередь должна быть отдельная зона с полноценными раздевалками, пунктами питания, массажными кабинетами.

Но строить основательно, как говорится, на века, ICF не заставляет. Вполне подойдут и разборные сооружения шатрового типа. Такой вариант использовался на последнем чемпионате мира в Венгрии в сентябре 2020 года, так же будет и в 2021-м в Барнауле.

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Сколько ожидается спортсменов Пока на этот вопрос ответить сложно. За два месяца, когда начнется оформление авиабилетов и визовых документов, будет сформирован предварительный список. Практика последнего чемпионата мира в Венгрии показала, что количество спортсменов, участвующих в стартах, снижается из-за пандемии COVID-19.

Сколько требуется лодок

Доставка лодок — чуть ли не самый острый вопрос для организаторов этапа Кубка мира в Барнауле. Привезти с собой свои лодки основная часть спортсменов точно не сможет — между первым этапом в Венгрии и вторым в Барнауле будет всего неделя.

Исключение составят, пожалуй, только спортсмены из Казахстана в силу своей географической близости.

Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова Андреа Сантес показывает новинку от компании Nelo Анна Зайкова

К приезду остальных гребцов в Барнауле весь инвентарь должен быть уже готов. На сегодняшний день в мире есть два основных производителя — португальская компания Nelo и польская Plastex, лодки которых сейчас буквально нарасхват.

В преддверии олимпийского 2021 года сборные уже готовят для себя самое лучшее оборудование, чтоб успеть его обкатать.

Поэтому, если заказывать новые лодки в Европе, делать это в идеале нужно было еще вчера, объясняет Мартин Маринов.

По приблизительным подсчетам, на этапе Кубка мира в Барнауле понадобится около 450 лодок.

Что надо сделать для зрителей

Технический директор ICF сравнивает приезд зрителей на гребной канал с походом в торговый центр: каждый в идеале должен найти себе занятие по душе.

Это значит, что помимо самой гребли для зрителей барнаульского этапа Кубка мира нужно организовать много чего еще: торговлю сувенирами, спортивными товарами, разнообразный общепит, развлечения и анимацию.

Тогда семья с детьми с интересом проведет здесь целый день, а не вернется в город первым же автобусом.

Какого-то планового показателя по числу болельщиков ICF не выставляет, но чем их больше, тем лучше. К маю 2021 года на барнаульском гребной канал будет как минимум 3 тыс. человек.

Можно ли на соревнованиях продавать алкоголь Международная федерация каноэ никаких запретов по этому поводу не выдвигает. На прошедшем в Венгрии чемпионате мира по гребле зрители могли свободно пить пиво и национальный фруктовый бренди — палинку. Российское законодательство в этом отношении строже и полностью запрещает алкоголь в спортивных сооружениях.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Какой должна быть погода

Безветренно, сухо и тепло, с комфортной температурой +23…+25 градусов — такой идеальной для гребли погоды ждут в Барнауле 21−23 мая следующего года.

Но в ICF понимают: весна в Сибири может быть непредсказуемой. Холодов и дождей элита гребного спорта не боится: заезды состоятся при любых сюрпризах небесной канцелярии.

Главное, чтобы в случае чего спортсмены, выйдя из воды, могли где-то согреться.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Единственное исключение — это гроза. В этом случае соревнования на время приостанавливаются по соображениям безопасности.

Сколько требуется волонтеров

Идеального волонтера Мартин в шутку описывает так: красивая девушка, знающая несколько языков и хоть сейчас готовая взяться за весло.

А если серьезно, критерий идеальности тут только один — желание помогать.

Возраст волонтера четко не регламентируется. Все прекрасно помнят удивительного дедушку 85 лет, который был самым пожилым добровольцем на Олимпиаде в Сочи.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Волонтерам предстоит встречать спортсменов в аэропорту, дежурить в гостиницах, работать на гребном канале со зрителями, спортсменами, судьями и технической службой.

В идеале на барнаульском этапе Кубка мира их должно быть около 300 человек.