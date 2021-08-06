МОК лишил аккредитации на Олимпиаде двух тренеров белорусской команды

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отзыве аккредитации двух тренеров сборной Белоруссии на Олимпиаде в Токио после скандала вокруг легкоатлетки из Белоруссии Кристины Тимановской.

Тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации на Играх и уже покинули Олимпийскую деревню, говорится в сообщении МОК.

Комитет отмечает — решение было принято «в качестве временной меры в интересах благополучия спортсменов из Белоруссии, которые все еще находятся в Токио», пишет «Росбалт».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что инцидент с Тимановской, которую пытались насильно вывезти в Белоруссию, нарушил олимпийское перемирие.

Бегунья Кристина Тимановская входила в состав сборной Белоруссии. На Олимпийских играх в Токио она раскритиковала своих тренеров в соцсетях. Спортсменка пожаловалась на то, что из-за дисквалификации других атлеток ее заставляют выступить в дисциплине, по которой она не специализируется.

После поста Тимановской в соцсетях ее попытались депортировать в Белоруссию и отозвали заявку на участие в Олимпиаде. Спортсменка 2 августа запросила у Польши политическое убежище.

4 августа агентство Reuters сообщило, что Кристина Тимановская улетела в Варшаву через Вену.