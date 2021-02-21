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Спорт

Московское «Динамо» откроет в Барнауле футбольную академию

Барнаул может стать вторым российским городом, в котором откроется филиал футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина. 20 февраля в Москве состоялись переговоры по этому поводу, пишет fcdb.ru.

Первый домашний матч "Динамо-Барнаул" в сезоне 2019-2020
Первый домашний матч "Динамо-Барнаул" в сезоне 2019-2020
пресс-служба "Динамо-Барнаул"

20 февраля представители клуба «Динамо-Барнаул» посетили московскую академию футбола «Динамо».

Президент барнаульского клуба Алексей Минин, вице-президент Александр Суховерхов и директор спортивной школы по футболу «Динамо» Виктор Штерц встретились с генеральным директором клуба «Динамо-Москва» Павлом Пивоваровым и главой академии имени Льва Яшина Александром Кузнецовым, и обсудили дальнейшее сотрудничество.

«В частности, вопросы бюджета, инфраструктуры, персонала, юридические и технические детали», — сообщает официальный сайт «Динамо-Барнаул».

Напомним, из всех сибирских городов столичное «Динамо» для открытия филиала академии выбрало именно Барнаул. Новосибирск и Омск, которые также были в списке претендентов, остались «за бортом».

Открытие в Барнауле футбольной академии может привести не только к дополнительными вливаниями в детский футбол, но и к масштабным инфраструктурным преобразованиям. Подробнее об этом читайте в материале altapress.ru.

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