На Алтай приезжает прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов и еще много звезд

Как стало известно altapress.ru, в краевой столице у Фетисова и "компании" будет плотный график - сначала мастер-классы с юными хоккеистами, вечером гала-матч по хоккею.
Провести его планируется в "Титов-Арене". Вход для болельщиков будет бесплатный.
Крайний официальный визит на Алтай Вячеслав Фетисов совершал в 2019 году. Тогда в Алтайский край он приезжал вместе с коллегами по Государственной Думе. Они побывали в двух селах Целинного района - Дружба и Бочкари - а затем отправились в Белокуриху на заседание комитета по физической культуре и спорту.
На бочкаревской ледовой арене олимпийский чемпион участвовал в матче с местной командой и членами правительства края. А все утро до выхода на лед раздавал автографы.
Днем ранее Вячеслав Фетисов дал эксклюзивное интервью altapress.ru о развитии регионального спорта.