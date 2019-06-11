«Закрыл бы клубы, глазом не моргнув»: 5 острых вопросов депутату Фетисову о развитии регионального спорта

В минувшие выходные депутаты Госдумы побывали на Алтае. В их числе был и прославленный хоккеист, дважды олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. В начале 2000-х годов он в должности министра отвечал за весь российский спорт, сейчас курирует это направление как депутат. «Есть политики паркетные, а есть те, кто ходит по земле», — с этого начался наш с ним разговор о развитии спорта с регионах.

— Вячеслав Александрович , вы сегодня уже ознакомились с ситуацией в Алтайском крае. Годовой бюджет у нас на это направление составляет 1,1 млрд рублей. При этом существует 16 базовых видов спорта , есть профессиональные клубы , которые приходится содержать , спортшколы. На ваш взгляд , может стоит сконцентрироваться на одном-двух видах и развивать их?

— Я считаю, что базовые виды спорта — это наша беда. Я был против закона, который заставляет регионы развивать виды спорта, которые спущены сверху. Иногда из-за этого возникают парадоксы. Так, Красноярский край как-то оказался регионом, где должна на первых ролях быть гребля. Хотя инфраструктуры для этого нет. Глупость какая-то.

Нигде в мире нет практики базовых видов спорта, которая снимает с федеральной власти ответственность, а дает дополнительную нагрузку местной власти.

При этом есть примеры, когда в регионе есть не базовый вид спорта, есть хорошие спортсмены и тренеры, но из-за по сути бюрократической коллизии, им приходится переезжать. Иначе шансов для развития нет.

Я могу сказать, что в стране достаточно денег, которые заложены по разным программам и национальным проектам. Если все это собрать, найти людей, которые в этом понимают и разобраться, можно добыть достаточно денег для своего региона.

К сожалению, у нас масса федераций по разным видам спорта, которые имеют серьезные ресурсы, слабо работают с регионами, а только финансируют национальные команды.

— Представим , что вы губернатор или министр спорта в какой-нибудь небогатом регионе. Денег на спорт не хватает. Возникает дилемма: продолжать тратиться на профессиональные клубы , либо больше поддерживать детский спорт. Что бы вы выбрали?

— Я бы закрыл все профессиональные клубы, которые ни о чем, и отдал бы все на развитие детско-юношеского спорта, даже глазом не моргнув. И сумел бы объяснить свою позицию болельщикам. Государство должно создавать условия для детей, воплощать их мечты. А задача крупного, среднего и малого бизнеса, если у них есть желание, вкладываться в профессиональный спорт. Местный бюджет уж точно должен отказаться от финансирование клубов в третьих-пятых лигах, от которых все равно нет толку.

Депутат Вячеслав Фетисов побывал на Алтае Ирина Пергаева

Я считаю, что массовый спорт — это наше все. И это прежде всего детские спортивные школы. Их закрывать ни в коем случае нельзя. Это моя принципиальная позиция. Дети, которые там занимаются, на всю жизнь останутся обиженны.

— Надо ли региональным компаниям , которые вкладываются в спорт , предоставлять налоговые льготы?

— Безусловно. Если компания построила каток или футбольное поле, она может претендовать на преференции. Это общепризнанная мировая практика.

Тут ничего выдумывать не надо: проект реализован, региональная власть подтверждает в Федеральной налоговой службе, что это не виртуальная стройка и просит о том, чтобы компании за определенный период времени были сделаны преференции. Все!

Депутат Вячеслав Фетисов побывал на Алтае Ирина Пергаева

Я полагаю, что подобная практика реально могла бы всколыхнуть рутину. Региональный бизнес живет, работает, ему нужно нормальное общество вокруг, чтоб перспектива была не туманной. Почему бы все это не построить вокруг спорта?

Почему при этом в России не используется практика налоговых льгот, другой вопрос. У нас уже был плохой опыт, связанный с Национальным фондом спорта, который в свое время получил огромные деньги, все растащили. В итоге сам спорт ничего не получил, а осадок остался.

К сожалению, система финансирование спорта у нас имеет много изъянов. Взять хотя бы процесс согласования расходной части на спорт. Решение в этом вопросе принимает профильный комитет по финансам и с нами, спортсменами, никто не советуется. Парадокс!

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева

А ведь должно быть все по-другому. Появились дополнительные средства, смотрим, в какие регионы их можно направить. Мы же владеем ситуацией. На деле получается, тебе уже приносят готовые документы со словами: «Голосуй! Тебе что, не нужен бюджет?».

Получается очень интересная ситуация. В регионах возникают проблемы с недостроями, параллельно деньги выделяются на новые проекты, которые, скорее всего, не дадут особого эффекта.

В итоге средства потрачены, других нет. А мы потом идем к избирателям, просим их за нас проголосовать, понимая, что ты владеешь ситуацией, но повлиять на нее никак не можешь. И что при этом людям говорить?

— Возвращаясь к теме регионального спорта , по-вашему , содержать клубы местные власти вообще не должны?

— Нет, это безобразие. Я могу привести пример губернатора Московской области Андрея Воробьева, который, придя к власти, ликвидировал все профессиональные клубы, финансируемые из бюджета. Никакого социального взрыва не произошло. Он объяснил, что за эти деньги мы лучше построим бассейны, катки и футбольные поля для занятия массовым спортом.

Я считаю, что крупные госпорпорации должны активнее включаться в региональный спорт. Почему, например, «Газпром» вкладывает миллиарды только в «Зенит», а не другие клубы? Это касается «Роснефти» и так далее.

Члены правительства Алтайского края и депутаты Госдумы сыграли в Бочкарях в хоккей Ирина Пергаева

Мое предложение по этому поводу уже давно озвучено. Если это компания с участием государства, то она должна финансировать разные спортивные клубы в равных пропорциях. Предоставляя таким образом всем клубам равные возможности, мы будем давать сигнал местному бизнесу, который почувствовав стабильность, тоже будет заинтересован в том, чтобы вкладываться в спорт.

— Несколько лет назад наш футбольный чемпионат перевели на формат «осень-весна», тем самым просто убив этот вид спорта в Сибири. Ведь кто в здравом уме пойдет на стадион в октябре , когда уже реально холодно. На ваш взгляд , будет ли это исправлено?

— В российском футболе у нас куча проблем. За последнее время поменялось множество руководителей, систем, подходов. Это говорит о том, что нет понимания, как это должно быть. И каждый новый начальник приходит со словам: «Я все знаю». Может со временем понимание действительно появится и схемы проведения чемпионата будут пересмотрены.