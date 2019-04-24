Преображение веслом. Юрий Шамков рассказал, как этап Кубка мира даст развитие гребному каналу и Барнаулу

В начале апреля был объявлен тендер на строительство на барнаульском гребном канале обводной системы и новой дороги. Масштабное строительство на главной базе алтайских гребцов началось не случайно: в 2021 году здесь пройдет этап Кубка мира, на который съедутся полтысячи сильнейших спортсменов. Как в борьбе за эти соревнования Барнаул обошел европейские города и что это даст алтайскому спорту, altapress.ru рассказал Юрий Шамков, президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ.

— Юрий Вениаминович , этап Кубка мира по гребле — насколько это престижное соревнование?

— На сегодняшний день Международная федерация гребли (ICF) объединяет шесть видов спорта — это гребля на байдарках и каноэ, так называемая гладкая гребля, чем мы и занимаемся, океаническая гребля, гребля на драконах, параканоэ, поло-каноэ и каноэ-слалом. По оценкам федерации, все перечисленные виды спорта объединяют в мире порядка 20 млн человек.

Сейчас обсуждается вхождение в ICF такого вида спорта, как SUP-бординг, это гонки на досках стоя, набирающие в последнее время популярность.

Разумеется, наиболее престижными у гребцов считаются соревнования в рамках летних Олимпиад. Среди ежегодных стартов на первом месте идет чемпионат мира, затем континентальные старты — чемпионаты Европы, Америки и Азии.

Также ежегодно проводятся два этапа Кубка мира. Если на ЧМ по гребле собираются 1,5−1,6 тысячи участников из более чем 70 стран, на Европу — порядка 800 спортсменов, то на этап Кубка мира — по 600−700.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Эти соревнования традиционно проводятся в начале сезона и являются своеобразной подготовкой к последующим стартам. В 2021 году второй этап доверили проводить Барнаулу с 4 по 6 июня.

— Что помимо даты уже предварительно известно?

— Мы планируем, что в Барнаул приедет около 600 гребцов. В том числе 150 параканоистов, которым только с 2019 года разрешили участвовать в этапах Кубка мира.

География соревнований будет обширна: стоит ожидать спортсменов из 60 стран. Кроме того, у каждой команды будет сопровождающий персонал: тренеры, техники, массажисты.

Как проходило голосование в Пекине

— Хочется вернуться к моменту голосования в Пекине. Насколько я понимаю , акцент был сделан на то , что Барнаул уже принимал крупные международные соревнования?

— Действительно, в прошлом году в Барнауле успешно прошли первые коммерческие старты — Кубок чемпионов. Руководство Международной федерации каноэ все видело, оценило уровень организации и большой интерес со стороны зрителей. За два дня гребной канал посетило более 8 тысяч зрителей. Хочется за это сказать барнаульцам большое спасибо.

Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова

Теперь у нас есть возможность позиционировать Барнаул как новый центр развития мировой гребли.

— Как проходило само голосование в Пекине?

— Изначально на проведение этапа Кубка мира в 2021 году претендовало шесть стран. В финальном отборе помимо России участвовали Венгрия, Германия и Польша. В результате закрытого голосования первый этап отдали Венгрии, второй, после некоторой дискуссии, — нам.

— У ICF были сомнения?

— Это нам кажется, что Барнаул — столица мира, у иностранцев иные представления. Вопрос логистики здесь играет немаловажную роль. Конечно, спортсменам легче из Венгрии доехать до Германии или Польши, чем лететь через полмира на Алтай.

Открытие гребного канала в Барнауле. altapress.ru

Как будут готовить гребной канал

— Насколько сейчас гребной канал готов принимать этап Кубка мира?

— Обязательным условием проведения международных календарных соревнований является наличие обводного канала. Он позволяет спортсменам, не мешая друг другу на дистанции, возвращаться с финиша на старт. Это очень важно, учитывая, что на таких крупных соревнованиях заезды происходят каждые две-три минуты.

Обводной канал на нашей базе должен появиться к сентябрю 2019 года. Активная фаза строительства начнется этим летом.

— Что еще предстоит сделать?

— В техническом плане работ не так много: необходимо доработать стартовые зоны, выход на воду, установить третью линию финишных ловушек. Сама база должна быть оборудована всем необходимым для спортсменов с ограниченными возможностями.

Вложения потребуются на строительство новой зрительной зоны. Мы предполагаем, что этап Кубка мира посетит до 20 тысяч болельщиков, которых надо комфортно разместить.

Планируется, что на самой базе будут находиться спортсмены и технический персонал, а зрители — на другой стороне канала. Там необходимо укрепить береговую линию, провести благоустройство, установить трибуны.

— Во время Кубка чемпионов большие проблемы были на подъезде к базе. Будет ли расширена дорога на гребной канал?

— Безусловно, это надо делать. К счастью, в этом отношении у нас есть понимание и поддержка местных властей. В перспективе на гребном канале можно сделать прекрасную зону отдыха с пляжем, комфортным размещением, различными сервисами для детей и взрослых.

Надо еще учитывать, что гребной канал находится близко к городу, от площади Октября до него всего 20 минут езды.

В перспективе, если зона отдыха полноценно заработает, здесь будут курсировать городские автобусы. В этой связи расширение дороги кажется вполне целесообразным.

Зрители «Кубка Чемпионов» по гребле Анна Зайкова

— С финансовой точки зрения организационные вопросы на кого ложатся?

— На календарных соревнованиях расходы по доставке, проживанию на себя берут страны-участники.

Принимающая сторона вкладывает средства в обустройство инфраструктуры и организацию элементов шоу. Кроме того, нам необходимо проработать вопрос по приобретению лодок для спортсменов. В этом плане мы будем работать по федеральным и краевым программам.

Нам необходимо закупить порядка 400 лодок, в том числе и для спортсменов с ограниченными возможностями. В дальнейшем будем их использовать на общероссийских соревнованиях, которые будут проходить в Барнауле. Договоренность по этому поводу с руководством Федерации гребли России уже имеется.

— По базе все понятно. А Барнаул готов , на ваш взгляд , одномоментно принимать такое количество гостей?

— Я думаю, что да. Тем более что время есть, и владельцы отелей еще могут подготовиться. Нам бы барнаульский аэропорт привести в порядок, тогда было бы вообще идеально.

Юрий Шамков , президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Лямзин

Как сейчас готовят молодых гребцов

— Вы как-то сказали , что система подготовки гребцов в идеале должна состоять из четырех этапов: СШОР , интернат , училище олимпийского резерва , затем вуз или армия. Что из этого списка уже есть и что еще предстоит создать?

— Могу сказать, что все идет по намеченному плану. На сегодняшний день помимо спортшколы в Барнауле у нас имеются два отделения, в Павловске и Бийске.

Рассчитываем, что до конца года отделение заработает и в поселке Власиха, где имеется хороший водоем длиной 2 км и общеобразовательная школа более чем на тысячу учеников. У нас там живет известный ветеран гребли — Владимир Панков, готовый заниматься подготовкой юных спортсменов в поселке. Перспективен с точки зрения инфраструктуры и Камень-на-Оби.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Сегодня у нас в регионе греблей занимается более 300 ребятишек. Это начальный этап подготовки. Следующий этап — это сборная Алтайского края. В группу младших юношей входят 18 человек, старшим тренером с февраля назначен Сергей Носачев из Павловска.

В старшей группе юношей сегодня тренируется девять воспитанников. Подготовкой этой команды занимается старший тренер училища олимпийского резерва Александр Сухой. Эти ребята практически весь зимний сезон провели на воде, на сборах в Краснодаре.

На уровне сборной России наших воспитанников опекает чемпион мира 2013 года Виталий Юрченко. Мы пригласили его как менеджера, хорошо знающего специфику подготовки ребят в сборных различного уровня.

Четко выстроенная система начала приносить свои результаты: в 2018 году Артем Пискун из Барнаула стал призером юниорского первенства Европы и победителем первенства мира. Артем уже перешел в молодежную сборную.

Владлен Ушаков из Павловска сейчас в основе российских юниоров. Мы рассчитываем, что в этом году он привезет медали с европейских и мировых соревнований.

Еще одну павловскую спортсменку, Ангелину Рябицкую, тоже начали привлекать в сборную России.

— Несколько лет вы пытаетесь открыть интернат для приезжих детей. Что не получается?

— В училище олимпийского резерва у нас есть отделение гребли, где наши воспитанники учатся и живут. Мы рассчитываем, что в следующем году заработают интернат-классы для спортсменов. В системе подготовки это очень важное звено, которое дает возможность собирать талантливых молодых ребят со всего Алтайского края.

Сейчас в УОРе освобождаются помещения под будущий интернат.

— Насколько я понимаю , самый сложный вопрос всегда был связан с тренерами?

— В любом спорте тренер — ключевой момент. В нашей школе работают два специалиста, которые еще меня тренировали, это Валерий Ширяев и Александр Колупаев.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Сейчас четверо наших воспитанников учатся в педагогическом университете, и мы рассчитываем, что по окончании вуза хотя бы двое из них придут к нам работать. Недавно взяли молодого тренера в бийское отделение, который занимается общефизической подготовкой.

Все остальные — приезжие из Москвы, Тольятти, Казахстана и Украины. Не могу сказать, что к нам стоит очередь из тренеров, но кто-то постоянно себя предлагает.

Как работает федерация гребли?

— Ваша федерация — единственная в крае , которая смогла дважды привлечь на Алтай крупные международные соревнования. Почему у вас это получается , а у других нет?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Оценивать работу краевых федераций должно Министерство спорта. Про себя могу сказать, что я недореализовшийся спортсмен. В юношестве занимался греблей, был призером Россовета, кандидатом в мастера спорта. Всегда хотел стать мастером, но чего-то не хватило.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Сейчас с удовольствием занимаюсь темой гребли уже в другом статусе. Мечтаю, чтобы на Олимпиаду в Париже в 2024 году поехали алтайские спортсмены и привезли медали. Уже сами ребята заразились этой идеей.

— Сейчас минспорт края возлагает большие надежды как раз на федерации. Но зачастую они вообще не аккредитованы и , по сути , не работают. Как , на ваш взгляд , их можно оживить?

— Самое главное, на мой взгляд, сформировать хорошую, работоспособную команду. Мне в этом отношении повезло. С директором школы олимпийского резерва Юрием Морозовым мы в юности вместе занимались греблей. Он выступал за «Трудовые резервы», я — за «Динамо», мы были такими друзьями-соперниками.

Он очень хороший организатор, кандидат педагогических наук, полковник в запасе. У нас полное взаимопонимание — я, как руководитель региональной федерации, занимаюсь взаимоотношениями с Российской и Международной федерациями, с руководством сборных команд, он оперативно решает вопросы на местах.

На регулярной основе у нас работает совет ветеранов, возглавляемый 82-летним Борисом Бырдиным. Есть родительский комитет, руководит которым Татьяна Костенко, сноха Константина Костенко. В 1982 году благодаря его вмешательству удалось построить барнаульский гребной канал. 10 ноября 2019 года ему бы исполнилось 80 лет. К этой дате мы планируем открыть на базе мемориал, который бы стал своеобразным местом духа для каждого из наших спортсменов.

О чем еще рассказал собеседник

О сборной России по гребле С 1 по 9 сентября нынешнего года сборная России по гребле будет проходить подготовку в Барнауле. Если все пройдет хорошо, с большой вероятностью лучшие гребцы страны вновь соберутся здесь перед Олимпиадой в Токио. Для нас это серьезный шаг по укреплению имиджа алтайской гребли. О своем президентстве Все началось шесть лет назад, когда я по просьбе руководителя спортуправления Владимира Альта возглавил федерацию гребли на байдарках и каноэ Алтайского края. До этого момента я возглавлял федерацию дзюдо. В детстве я четыре года занимался этим видом спорта, но с греблей положительных эмоций у меня было связано больше.