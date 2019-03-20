В Барнауле будут тренироваться российские олимпийцы перед Играми в Токио

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ проведет сбор в Барнауле с 1 по 10 сентября, сообщил генеральный секретарь Всероссийской гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова, пишет «Алтайский спорт».

Команда прилетит в Барнаул почти в том же составе, в каком будет выступать на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио. На этих сборка хотят посмотреть индивидуальную акклиматизацию кандидатов в олимпийскую сборную России. После тренировок на барнаульском гребном канале команда полетит на сборы в Японию.

Напомним, в Барнауле впервые в истории пройдет этап Кубка мира по гребному спорту. По словам Юрия Морозова, руководителя СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. Костенко, эти соревнования проведут с 24 по 26 мая 2021 года.

В Барнаул приедут около 500 спортсменов со всего мира. Вместе с организаторами и сопутствующим персоналом количество участников может возрасти до 2−3 тысяч человек.