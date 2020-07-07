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Спорт

На барнаульском «Динамо» будут вновь доделывать беговые дорожки, чтобы пустить на стадион людей

Спортивное общество «Динамо» завершило укладку беговых дорожек на центральном стадионе Барнаула. Но, как оказалось, качество материала, пришедшего по федеральному проекту «Спорт — норма жизни», не отвечает ожиданиям. Массовые занятия и профессиональные забеги на дорожках невозможны.

На стадионе "Динамо".
На стадионе "Динамо".
пресс-центр администрации Барнаула

Первым о непригодности новых легкоатлетических дорожек заявил барнаульских барьерист Сергей Шубенков. В начале июня спортсмен назвал их «настоящим косяком».

Общество «Динамо» в этом не виновато. Покрытие пришло в Барнаул по федеральному проекту. «Динамовцы» все, что от них требовалось, сделали — обеспечили качественную укладку дорожек, потратив на это 2,5 млн рублей собственных средств.

Ремонт на стадионе &quot;Динамо&quot;
Ремонт на стадионе «Динамо»
altapress.ru

7 июля сотрудники отраслевого ведомства в ходе пресс-конференции объяснили, почему все получилось по принципу «хотели как лучше, а получилось как всегда».

По словам Екатерины Рогожиной, консультанта отдела закупок товаров минспорта края, торги проходили централизовано, дорожки приобретались универсальные. Чтобы сейчас выйти из затруднительной ситуации и спокойно их эксплуатировать, верхний слой бегового покрытия надо укрепить.

Обществу «Динамо» это обойдется еще в 2−2,5 млн рублей.

На стадионе &quot;Динамо&quot;.
На стадионе «Динамо».
пресс-центр администрации Барнаула

В минспорте обещают: укрепленные беговые дорожки можно будет использовать не только для спортивных соревнований и тренировок, но и для массовых «забегов». В ведомстве подчеркнули, что стадион может стать открытым для всех желающих и в определенные часы барнаульцы смогут здесь заниматься.

До последнего времени это было доступно только членам общества «Динамо». Правда, надо признать, что прежнее покрытие не позволяло особо разбежаться.

Что уже сделано на стадионе?

С 2019 года центральный стадион «Динамо» начал постепенно преображаться. У него появилась новая входная зона и мультимедийный экран.

Стадион &quot;Динамо&quot;.
Стадион «Динамо».
barnaul.org

С фасада, наконец, убрали пеструю рекламу.

В нынешнем году здесь могут установить новую систему видео-наблюдения и отремонтировать гостевые раздевалки, предназначенные для приезжающих футбольных команд.

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