На барнаульском ипподроме разыграли Кубок Губернатора Алтайского края. Фото

В рамках Большого Сибирского круга на ипподроме разыграли главный приз — Кубок Губернатора Алтайского края.
Гостей и участников состязаний приветствовал губернатор края Виктор Томенко.
«Барнаульский ипподром уже в 16 раз принимает участников Большого Сибирского круга. Это говорит о том, что, с одной стороны, наши спортсмены — конники имеют высокую подготовку, с другой стороны — сам Барнаульский ипподром готов принимать такие серьезные соревнования высокого уровня. Они заняли своё достойное место в ряду других состязаний. Думаю, мы, как и прежде, все лучшие традиции, практики сегодня используем», — заявил глава региона.
По итогам заезда на Кубок Губернатора победил жеребец Парусник, принадлежащий Ольге Весниной из Новосибирской области. Наездница выиграла полмиллиона рублей.
Также на ипподроме в течение дня разыгрывают ещё 10 призов: Кубок Правительства Алтайского края, Кубок АКЗС, Кубок Минсельхоза Алтайского края и т.д.
Всего за день на ипподроме разыграют 2 млн рублей.
Заезды и бега чередуются с показательными выступлениями спортсменов-конников и концертно-развлекательной программой.
Ранее легкоатлеты из Алтайского края смогли завоевать еще два золота в Чебоксарах, где сейчас проходит чемпионат России по легкой атлетике.