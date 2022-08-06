На барнаульском ипподроме разыграли Кубок Губернатора Алтайского края. Фото

В рамках Большого Сибирского круга на ипподроме разыграли главный приз — Кубок Губернатора Алтайского края.

Гостей и участников состязаний приветствовал губернатор края Виктор Томенко.

«Барнаульский ипподром уже в 16 раз принимает участников Большого Сибирского круга. Это говорит о том, что, с одной стороны, наши спортсмены — конники имеют высокую подготовку, с другой стороны — сам Барнаульский ипподром готов принимать такие серьезные соревнования высокого уровня. Они заняли своё достойное место в ряду других состязаний. Думаю, мы, как и прежде, все лучшие традиции, практики сегодня используем», — заявил глава региона.