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Спорт

На барнаульском ипподроме разыграли Кубок Губернатора Алтайского края. Фото

На барнаульском ипподроме 6 августа проходят масштабные конноспортивные соревнования — IV этап Большого Сибирского круга. В них участвуют спортсмены из Алтайского края, а также Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края и Хакасии, сообщает пресс-служба правительства края.

Кубок Губернатора Алтайского края
Кубок Губернатора Алтайского края
Антон Червяков

В рамках Большого Сибирского круга на ипподроме разыграли главный приз — Кубок Губернатора Алтайского края.

Гостей и участников состязаний приветствовал губернатор края Виктор Томенко.

«Барнаульский ипподром уже в 16 раз принимает участников Большого Сибирского круга. Это говорит о том, что, с одной стороны, наши спортсмены — конники имеют высокую подготовку, с другой стороны — сам Барнаульский ипподром готов принимать такие серьезные соревнования высокого уровня. Они заняли своё достойное место в ряду других состязаний. Думаю, мы, как и прежде, все лучшие традиции, практики сегодня используем», — заявил глава региона.

По итогам заезда на Кубок Губернатора победил жеребец Парусник, принадлежащий Ольге Весниной из Новосибирской области. Наездница выиграла полмиллиона рублей.

Также на ипподроме в течение дня разыгрывают ещё 10 призов: Кубок Правительства Алтайского края, Кубок АКЗС, Кубок Минсельхоза Алтайского края и т.д.

Всего за день на ипподроме разыграют 2 млн рублей.

Заезды и бега чередуются с показательными выступлениями спортсменов-конников и концертно-развлекательной программой.

Ранее легкоатлеты из Алтайского края смогли завоевать еще два золота в Чебоксарах, где сейчас проходит чемпионат России по легкой атлетике.

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