На Фестивале Драконов в Барнауле устроили веселый карнавал на воде

Барнаульский гребной канал в эти выходные стал ареной не только соревнований по гребле на драконах, но и яркого карнавала на воде – фестиваля «SUPряжение». Этот уникальный фестиваль, разработанный специально для «Алтайской регаты» и организованный «Алтайтурцентром», уже второй год подряд поражает воображение зрителей.

В этом году участники «SUPряжения» превзошли себя, представив еще более креативные и яркие образы. На сапбордах плавали Малефисента, Сбежавшая невеста, Чунга-Чанга, Русалочка, Мумия, Пиратка. В фестивале приняла участие даже собака! Четвероногий друг прошел весь заплыв на сапборде вместе с хозяином.

Каждая деталь костюма была продумана до мелочей, что создавало яркий и незабываемый карнавальный образ.

«Огромное спасибо каждому из участников. Я поражаюсь креативу каждого из вас, вашему желанию показать себя. Спасибо, что нашли время на костюм и приняли участие в нашем фестивале. Хочется отметить, что в этом году участников было более 25», - поблагодарила участников фестиваля начальник отдела ивент-менеджмента «Алтайтурцентра» Елена Седых.

В «SUPряжении» скорость движения не играла решающей роли. Главным критерием оценки стала оригинальность и яркость образа. Зрители с восторгом аплодировали участникам, которые со всей душой вложились в свои костюмы и продемонстрировали креативность и художественный вкус.

После заезда состоялось торжественное награждение победителей. Жюри было трудно выбрать самых ярких участников, поэтому было принято решение ввести специальные номинации:

- Самый дружный тандем: Артем Романов и его четвероногий друг Чуля. С Чулей мы познакомились еще на соревнованиях по гребле на лодках-драконов среди журналистов.

Фестиваль «SUPряжение» Кристина Тарасова Фестиваль «SUPряжение» Кристина Тарасова Фестиваль «SUPряжение» Кристина Тарасова Фестиваль «SUPряжение» Дмитрий Лямзин

- Семья «Алтайской регаты»: семья Грищенко, выступавшая в образе семейки Крудс.

- Воля к победе: знаменитый «морж» Александр Зеленецкий получил награду за свою стойкость и упорство.

- Самый оригинальный костюм: участница из Омска Ольга Носенко в костюме королевы реки.

Фестиваль «SUPряжение» Дмитрий Лямзин

Третье место занял костюм ангела Владиславы Гамаюновой. Второе место - самый юный участник в костюме мумии Семен Ширин. А первое место досталось Алине Сухановой в костюме пиратки, которая очаровала жюри своей яркостью и смелостью.

Фестиваль «SUPряжение» Дмитрий Лямзин

«SUPряжение» – это не просто соревнование, а яркое и веселое событие, которое уже традиционно создает праздничную атмосферу на «Алтайской регате». Фестиваль показывает, что спорт может быть не только серьезным состязанием, но и отличным поводом для творчества.

Валерия Кнауб.

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